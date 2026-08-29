XVII Одесский кинофестиваль стартовал в Киеве

XVII Одесский международный кинофестиваль. Фото: пресс-релиз

В Киеве стартовал 17-й Одесский международный кинофестиваль, который продлится до 4 сентября. Программа этого года посвящена документальному кино, фильмам о войне и лучшим международным картинам.

На церемонии открытия побывала журналистка Новини.LIVE Анна Сирик.

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Церемонию открытия ОМКФ посвятили 35-летию Украины

Церемония открытия Одесского международного кинофестиваля началась с минуты молчания в память о павших защитниках и украинских деятелях искусства, погибших во время российско-украинской войны.

В начале церемонии ведущие подчеркнули, что XVII Одесский международный кинофестиваль посвящен 35-летию независимости Украины. А главная тема фестиваля в этом году — "Свобода в твоей ДНК".

Церемония открытия ОМКФ 2026. Фото: пресс-релиз

Вице-премьер-министр по гуманитарной политике, министр культуры Украины Татьяна Бережная в своей приветственной речи отметила:

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"Кино — это способ, с помощью которого свободная страна может не только общаться с жителями своей страны и всем миром, но и писать историю после себя. Поэтому нужно делать это достойно, ответственно, с пониманием того, что кино — это культурный продукт, который будет говорить от нашего имени с миром еще долгие годы. И мы очень рады, что в этом году государство также ответственно подходит к созданию культурного продукта — не только словами поддержки, но и конкретными действиями, конкретными ресурсами".

Госпожа Бережная также напомнила, что недавно завершился питчинг "Тисячовесна". В течение следующих трех лет планируется снять 92 художественных фильма и сериала, 70 документальных проектов и ещё 30 в сфере анимации и детского кино.

Министр культуры Украины Татьяна Бережная. Фото: пресс-релиз

Ведущие также выразили благодарность Украинскому культурному фонду и лично исполнительному директору Анастасии Образцовой за многолетнюю поддержку украинских проектов в различных сферах культуры — от кино и музыки до литературы, культурного наследия и креативных индустрий.

Одесский кинофестиваль — это не красная дорожка, а огромная любовь к кино

Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Андрей Осипов на церемонии открытия отметил:

"ОМКФ — это прежде всего не красная дорожка, вспышки камер или протокольные речи. В его основе — огромная любовь к кино и смелость уже в семнадцатый раз собирать лучших среди равных. Фестиваль продолжает нести свет Одессы и её кинематографа, и я верю, что мы обязательно вернём кинофестиваль в Одессу".

На церемонии открытия ОМКФ поблагодарили защитников. Фото: пресс-релиз

С приветственным словом к присутствующим обратилась посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова: "17-й Одесский международный кинофестиваль проходит в Киеве — это может показаться странным для тех, кто не очень хорошо знаком с реалиями жизни, с которыми мы сейчас сталкиваемся. И я хочу, чтобы мы с вами подумали о тех, кто сейчас в Одессе, и о том, через что им приходится проходить, так же, как и людям в Киеве. И я убеждена, что Одесский кинофестиваль вернётся в Одессу, и мы будем вместе смотреть показы там".

Специальный гость ОМКФ — Данис Танович

Специальным гостем 17-го Одесского международного кинофестиваля стал Данис Танович — режиссёр и сценарист, чьё кино давно стало важной частью европейского кинематографа. Его дебютный полнометражный фильм "Ничья земля" / No Man’s Land превратил этот взгляд в язык, понятный всему миру, и принес Данису Тановичу "Оскар" за лучший иностранный фильм, "Золотой глобус" и приз за лучший сценарий Каннского кинофестиваля.

Данис Танович получает награду из рук Виктории Тигипко. Фото: пресс-релиз

Одесский международный кинофестиваль отметил Даниса Тановича специальной наградой Lifetime Achievement Award — за выдающийся вклад в мировое киноискусство. Награду режиссёру вручала президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко.

"У меня две страсти — венчур и кино. Обе длятся уже семнадцать лет. В венчуре мы рискуем капиталом. В кино художники рискуют собой. Но есть риск, на который мы не идем никогда, ни за какую цену: когда на кону стоят жизни людей и жизнь страны. Именно поэтому Украина не сдалась и не сдастся. Мы не ждем конца войны, чтобы снимать о войне. Мир смотрит на нас сейчас. Снимать во время войны — это сопротивление. Строить киноиндустрию во время войны — это уже стратегия", — сказала Виктория Тигипко.

Для проведения благотворительной части церемонии открытия Одесского международного кинофестиваля на сцену пригласили журналиста, телеведущего и военнослужащего — пресс-секретаря 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск Вооружённых сил Украины Вадима Карпяка.

На экране поочерёдно появлялись шесть QR-кодов, по которым гости фестиваля могли сделать пожертвование в тот или иной фонд: 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск Вооружённых сил Украины, 2-го корпуса НГУ "Хартия", сбор на НРК Штабного фонда "Тройки", сбор на образовательные нужды детей погибших защитников от фонда "Дети Героев", сбор средств на мобильные группы ПВО 37-й ОБрМП и дроны-бомбардировщики Heavy Shot для бригады "Рубеж" от Движения VETERANKA, а также сбор средств на 3 НРК для ББпС "Медведи" Военно-морских сил ВСУ.

Анна Мачух и Виктория Тигипко. Фото: пресс-релиз

"Золотой Дюк" с часточкою войны

Для официального открытия XVII Одесского международного кинофестиваля на сцену пригласили генерального директора Одесского международного кинофестиваля Анну Мачух.

"Свобода для украинцев — это понятие, за которое мы боремся веками. А для кинематографиста — ещё и жизненная необходимость. Только там, где можно спорить, задавать неудобные вопросы и искать собственные ответы, рождается нечто великое. Одесский международный кинофестиваль много лет существует как территория свободы: место, где можно честно говорить, смотреть на мир под разными углами, не бояться сложных тем и не соглашаться друг с другом — но оставаться вместе", — подчеркнула Анна.

Она также напомнила, что в этом году статуэтки для победителей изготовили военные из тубусов для артиллерийских снарядов, которыми мы отстаиваем свою свободу, и добавила: "Пусть эти золотые "Дюки" напоминают о её цене и о силе тех, кто каждый день её защищает".

"Золотой Дюк" изготовлен из артиллерийских снарядов. Фото: пресс-релиз

В програме фестиваля более 80 фильмов

В течение 8 дней зрители Одесского международного кинофестиваля смогут посмотреть более 80 фильмов в 10 программах. Конкурсные программы фестиваля — Национальный и Международный конкурс, представляющие новые имена и актуальные темы современного кино. Помимо конкурсных секций предусмотрены тематические программы "Фестиваль фестивалей", "Гала-премьеры", "Focus on Georgia", "Фокус на Израиль", ретроспектива фильмов Сергея Буковского.

Важной частью ОМКФ являются индустриальные мероприятия секции Film Industry Office: панельные дискуссии, мастер-классы и воркшопы, а также в ходе фестиваля проходят встречи с режиссерами, Q&A после показов, которые открывают зрителям закулисье кинопроизводства и актуальные тенденции индустрии.

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