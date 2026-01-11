Джон Гілі заявив 11 січня, що взяв би Путіна під варту

Джон Гілі. Фото ілюстративне: Reuters

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі зробив різку заяву під час своєї поїздки в Україну. Він заявив, що якби у нього була можливість викрасти будь-якого світового лідера, то він зробив би це із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це Джон Гілі сказав "Kyiv Independent" під час свого візиту до Києва.

Заява британського міністра

Якби міністр оборони Великої Британії Джон Гілі мав можливість викрасти будь-якого світового лідера, він притягнув би Путіна до відповідальності за воєнні злочини.

"Я б взяв Путіна під варту, притягнув його до відповідальності за воєнні злочини, за те, що я бачив у Бучі під час першого візиту в Україну, і за викрадення українських дітей", — заявив міністр, перебуваючи на місці нічного удару безпілотника по багатоповерховому житловому будинку в Києві.

Захоплення президентом США Дональдом Трампом лідера Венесуели Ніколаса Мадуро напружило міжнародний порядок і відкрило можливість для інших країн наслідувати цей приклад.

Буча, передмістя на північний захід від Києва, стала символом воєнних злочинів Росії після того, як у квітні 2022 року, після звільнення його українськими військами, було виявлено масові поховання.

"Це розповідає вам усе, що потрібно знати про президента Путіна та його рішучість не лише розпочати війну проти України, а й атакувати цивільне населення, міста, інфраструктуру, від якої люди критично залежать посеред зими", — сказав Гілі, вказуючи на пошкоджену дроном будівлю позаду себе.

У ніч з 8 на 9 січня Росія завдала ударів по Україні ракетами та безпілотниками, в результаті чого в Києві загинуло щонайменше чотири людини, ще 24 отримали поранення, а сотні тисяч людей залишилися без електроенергії. Також було перервано тепло- та водопостачання.

"Це людина, яку потрібно зупинити. Це війна, яку потрібно зупинити. І наша місія — підтримати Україну в її боротьбі сьогодні та допомогти в роботі над забезпеченням миру", — додав Гілі.

Нагадаємо, що 9 січня Володимир Зеленський провів зустріч із Джоном Гілі. Вони обговорили наслідки нічної атаки РФ.

Раніше ми також інформували, що Джон Гілі та Кирило Буданов узгодили нові кроки в обороні. Вони обговорили реалізацію безпекових угод для України.