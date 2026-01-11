Видео
Главная Киев Министр обороны Британии заявил, что взял бы Путина под стражу

Министр обороны Британии заявил, что взял бы Путина под стражу

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 17:26
Джон Гили заявил 11 января, что взял бы Путина под стражу
Джон Гили. Фото иллюстративное: Reuters

Министр обороны Великобритании Джон Гили сделал резкое заявление во время своей поездки в Украину. Он заявил, что если бы у него была возможность похитить любого мирового лидера, то он сделал бы это с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Джон Гили сказал "Kyiv Independent" во время своего визита в Киев.

Читайте также:

Заявление британского министра

Если бы министр обороны Великобритании Джон Гили имел возможность похитить любого мирового лидера, он привлек бы Путина к ответственности за военные преступления.

"Я бы взял Путина под стражу, привлек его к ответственности за военные преступления, за то, что я видел в Буче во время первого визита в Украину, и за похищение украинских детей", — заявил министр, находясь на месте ночного удара беспилотника по многоэтажному жилому дому в Киеве.

Захват президентом США Дональдом Трампом лидера Венесуэлы Николаса Мадуро напряг международную повестку и открыл возможность для других стран последовать этому примеру.

Буча, пригород к северо-западу от Киева, стала символом военных преступлений России после того, как в апреле 2022 года, после освобождения его украинскими войсками, были обнаружены массовые захоронения.

"Это рассказывает вам все, что нужно знать о президенте Путине и его решимости не только начать войну против Украины, но и атаковать гражданское население, города, инфраструктуру, от которой люди критически зависят посреди зимы", — сказал Гили, указывая на поврежденное дроном здание позади себя.

В ночь с 8 на 9 января Россия нанесла удары по Украине ракетами и беспилотниками, в результате чего в Киеве погибли по меньшей мере четыре человека, еще 24 получили ранения, а сотни тысяч людей остались без электроэнергии. Также было прервано тепло- и водоснабжение.

"Это человек, которого нужно остановить. Это война, которую нужно остановить. И наша миссия — поддержать Украину в ее борьбе сегодня и помочь в работе над обеспечением мира", — -добавил Гили.

Напомним, что 9 января Владимир Зеленский провел встречу с Джоном Гили. Они обсудили последствия ночной атаки РФ.

Ранее мы также информировали, что Джон Гили и Кирилл Буданов согласовали новые шаги в обороне. Они обсудили реализацию соглашений по безопасности для Украины.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
