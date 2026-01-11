Джон Гили заявил 11 января, что взял бы Путина под стражу

Джон Гили. Фото иллюстративное: Reuters

Министр обороны Великобритании Джон Гили сделал резкое заявление во время своей поездки в Украину. Он заявил, что если бы у него была возможность похитить любого мирового лидера, то он сделал бы это с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Джон Гили сказал "Kyiv Independent" во время своего визита в Киев.

Заявление британского министра

Если бы министр обороны Великобритании Джон Гили имел возможность похитить любого мирового лидера, он привлек бы Путина к ответственности за военные преступления.

"Я бы взял Путина под стражу, привлек его к ответственности за военные преступления, за то, что я видел в Буче во время первого визита в Украину, и за похищение украинских детей", — заявил министр, находясь на месте ночного удара беспилотника по многоэтажному жилому дому в Киеве.

Захват президентом США Дональдом Трампом лидера Венесуэлы Николаса Мадуро напряг международную повестку и открыл возможность для других стран последовать этому примеру.

Буча, пригород к северо-западу от Киева, стала символом военных преступлений России после того, как в апреле 2022 года, после освобождения его украинскими войсками, были обнаружены массовые захоронения.

"Это рассказывает вам все, что нужно знать о президенте Путине и его решимости не только начать войну против Украины, но и атаковать гражданское население, города, инфраструктуру, от которой люди критически зависят посреди зимы", — сказал Гили, указывая на поврежденное дроном здание позади себя.

В ночь с 8 на 9 января Россия нанесла удары по Украине ракетами и беспилотниками, в результате чего в Киеве погибли по меньшей мере четыре человека, еще 24 получили ранения, а сотни тысяч людей остались без электроэнергии. Также было прервано тепло- и водоснабжение.

"Это человек, которого нужно остановить. Это война, которую нужно остановить. И наша миссия — поддержать Украину в ее борьбе сегодня и помочь в работе над обеспечением мира", — -добавил Гили.

Напомним, что 9 января Владимир Зеленский провел встречу с Джоном Гили. Они обсудили последствия ночной атаки РФ.

