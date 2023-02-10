Мінкульт вимагає від КМДА документи, які дозволять перенести могилу Ватутіна

Мінкульт підтримує перенесення могили Ватутіна, але є умова
Могилу радянського радянського діяча Миколи Ватутіна необхідно перенести з Маріїнського парку. Мінкульт підтримує цю ідею, але вимагає від КМДА певні документи.
Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.
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Могилу Ватутіна треба переносити
У Міністерстві культури зазначили, що могилу радянського діяча необхідно переносити з Маріїнського парку.
Але дозвіл на такий крок видає лише Кабінет міністрів. Тож необхідно підготувати документи для вилучення цього об’єкту із реєстру пам’яток культурної спадщини.
На які документи чекає Мінкульт
У міністерстві заявили, що процес вилучення буде запущений, щойно вони отримають від КМДА такі документи.
Йдеться про:
- протокол (витяг з протоколу) Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини органу охорони культурної спадщини Київської міської військової адміністрації за результатами розгляду порушеного питання,
- обґрунтування неможливості збереження пам’ятки на місці або обґрунтування необхідності її перенесення,
- копію облікової документації на пам’ятку,
- акт огляду технічного стану пам’ятки,
- копію науково-проектної документації на перенесення пам’ятки,
- матеріали фіксації пам’ятки,
- фотофіксацію місця, куди планується перенести пам’ятку,
- передпроєктні пропозиції,
- копію рішення органу місцевого самоврядування щодо перенесення пам'ятки.
Нагадаємо, що пам’ятник радянському військовому та політичному діячу Миколі Ватутіну демонтували у Маріїнському парку столиці учора, 9 лютого.
Пам’ятник, як вважається, стояв на могилі Ватутіна, який загинув 1944 року, воюючи у складі окупаційної Червоної армії СРСР проти Української повстанської армії.
Фото: Новини.LIVE