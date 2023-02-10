Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Мінкульт підтримує перенесення могили Ватутіна, але є умова arrow

Мінкульт підтримує перенесення могили Ватутіна, але є умова

10 лютого 2023 20:32
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Мінкульт вимагає від КМДА документи, які дозволять перенести могилу Ватутіна
Міністерство чекає від київської міської влади відповідні документи
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Могилу радянського радянського діяча Миколи Ватутіна необхідно перенести з Маріїнського парку. Мінкульт підтримує цю ідею, але вимагає від КМДА певні документи.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Читайте також:

Могилу Ватутіна треба переносити

У Міністерстві культури зазначили, що могилу радянського діяча необхідно переносити з Маріїнського парку.

Але дозвіл на такий крок видає лише Кабінет міністрів. Тож необхідно підготувати документи для вилучення цього об’єкту із реєстру пам’яток культурної спадщини.

На які документи чекає Мінкульт

У міністерстві заявили, що процес вилучення буде запущений, щойно вони отримають від КМДА такі документи.

Йдеться про:

  • протокол (витяг з протоколу) Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини органу охорони культурної спадщини Київської міської військової  адміністрації за результатами розгляду порушеного питання,
  • обґрунтування неможливості збереження пам’ятки на місці або обґрунтування необхідності її перенесення,
  • копію облікової документації на пам’ятку,
  • акт огляду технічного стану пам’ятки,
  • копію науково-проектної документації на перенесення пам’ятки,
  • матеріали фіксації пам’ятки,
  • фотофіксацію місця, куди планується перенести пам’ятку,
  • передпроєктні пропозиції,
  • копію рішення органу місцевого самоврядування щодо перенесення пам'ятки.

Нагадаємо, що пам’ятник радянському військовому та політичному діячу Миколі Ватутіну демонтували у Маріїнському парку столиці учора, 9 лютого.

Пам’ятник, як вважається, стояв на могилі Ватутіна, який загинув 1944 року, воюючи у складі окупаційної Червоної армії СРСР проти Української повстанської армії.

Фото: Новини.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

09:31 Ілон Маск через зниження популярності власних дописів звільнив топ-інженера Twitter

09:26 Японія передасть 10 млн доларів на проєкти ЮНЕСКО в Україні: куди підуть кошти

09:24 Чи заб'є Мудрик перший гол в Англії: анонс матчу "Вест Гем" — "Челсі"

09:03 Кількість жертв руйнівного землетрусу у Туреччини та Сирії наближається до 24 тисяч

Новина з фото

09:00 Землетрус у Туреччині, візит Зеленського до Великої Британії та пожежі в Чилі: події тижня в фотографіях

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:59 Допомога українцям: США виділять $6 млрд на соцпрограми

08:58 США збили над Аляскою невідомий літальний апарат

08:43 Є влучання в енергооб'єкти: Дніпропетровська ОВА повідомила про наслідки нічної атаки дронів

08:35 Понад 1100 окупантів за добу відправилися до Кобзона: Генштаб оголосив величезні втрати рф

08:25 ​​​​​​​Білий дім анонсував нову військову допомогу Україні: де і коли про неї оголосить Байден

Новина з відео

22:48 Розписані гільзи, ракети та буржуйки: у Києві відкриють оригінальну виставку про війну

Новина з відео

19:48 Linkin Park випустив відеокліп, який створив штучний інтелект

Новина з відео

19:28 "Я пишаюся нашим народом": Зеленський зворушливо подякував українцям

Новина з відео

18:57 Ексучасниця "ВІА Гри" Міша Романова презентувала першу україномовну пісню, яку двічі переписувала

Новина з відео

18:04 "Думала, що вже не вийде": KOLA презентувала нову чуттєву пісню, яку написала за 25 хвилин

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:00 "Будуть зміни в Кабміні, скандали з посадовцями та депутатами": політконсультант Владислав Станков про корупцію

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 11 лютого: Ракам — приділити час побуту, Козерогам — приготуватися до несподіванок

Новина з відео

17:22 Мінкульт запропонував Київській консерваторії відмовитися від Чайковського у назві та нагадав про закон

Новина з відео

14:06 У Туреччині з-під завалів дістали українку та її 4-річного сина, — CNN

Новина з відео

12:48 HIMARS від LEGO: компанія презентувала унікальну модель з українським солдатом біля РСЗВ

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 50-й. Морпіхи зазнали розгрому

Ексклюзив

18:05 Росія продовжить ракетні атаки щонайменше до весни: подробиці потужного удару за 10 лютого

Ексклюзив

18:00 "Будуть зміни в Кабміні, скандали з посадовцями та депутатами": політконсультант Владислав Станков про корупцію

09:14 Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

Ексклюзив

08:00 Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

21:49 Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

17:19 США сигналізують про довгострокову підтримку України

Ексклюзив

17:10 І нагодують, й обігріють: пічки-буржуйки від одеських волонтерів, які розроблено для передової

08:00 Wordtune: штучний інтелект, що здатен в рази спростити написання текстів англійською

Актуальне по темі

None 11 Лютий 09:31

Ілон Маск через зниження популярності власних дописів звільнив топ-інженера Twitter

None 11 Лютий 09:28

Японія передасть 10 млн доларів на проєкти ЮНЕСКО в Україні: куди підуть кошти

None 11 Лютий 09:23

Чи заб'є Мудрик перший гол в Англії: анонс матчу "Вест Гем" — "Челсі"

None 11 Лютий 09:03

Кількість жертв руйнівного землетрусу у Туреччини та Сирії наближається до 24 тисяч

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB