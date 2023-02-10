Мінкульт вимагає від КМДА документи, які дозволять перенести могилу Ватутіна

Міністерство чекає від київської міської влади відповідні документи

Могилу радянського радянського діяча Миколи Ватутіна необхідно перенести з Маріїнського парку. Мінкульт підтримує цю ідею, але вимагає від КМДА певні документи.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Могилу Ватутіна треба переносити

У Міністерстві культури зазначили, що могилу радянського діяча необхідно переносити з Маріїнського парку.

Але дозвіл на такий крок видає лише Кабінет міністрів. Тож необхідно підготувати документи для вилучення цього об’єкту із реєстру пам’яток культурної спадщини.

На які документи чекає Мінкульт

У міністерстві заявили, що процес вилучення буде запущений, щойно вони отримають від КМДА такі документи.

Йдеться про:

протокол (витяг з протоколу) Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини органу охорони культурної спадщини Київської міської військової адміністрації за результатами розгляду порушеного питання,

обґрунтування неможливості збереження пам’ятки на місці або обґрунтування необхідності її перенесення,

копію облікової документації на пам’ятку,

акт огляду технічного стану пам’ятки,

копію науково-проектної документації на перенесення пам’ятки,

матеріали фіксації пам’ятки,

фотофіксацію місця, куди планується перенести пам’ятку,

передпроєктні пропозиції,

копію рішення органу місцевого самоврядування щодо перенесення пам'ятки.

Нагадаємо, що пам’ятник радянському військовому та політичному діячу Миколі Ватутіну демонтували у Маріїнському парку столиці учора, 9 лютого.

Пам’ятник, як вважається, стояв на могилі Ватутіна, який загинув 1944 року, воюючи у складі окупаційної Червоної армії СРСР проти Української повстанської армії.

Фото: Новини.LIVE