Минкульт требует от КГГА документы, позволяющие перенести могилу Ватутина

Минкульт поддерживает перенос могилы Ватутина, но есть условие
Могилу советского советского деятеля Николая Ватутина необходимо перенести из Мариинского парка. Минкульт поддерживает эту идею, но требует от КГГА определенных документов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.
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Могилу Ватутина нужно переносить
В Министерстве культуры отметили, что могилу советского деятеля необходимо переносить из Мариинского парка.
Но разрешение на такой шаг выдает только Кабинет Министров. Следовательно, необходимо подготовить документы для изъятия этого объекта из реестра памятников культурного наследия.
Какие документы ждет Минкульт
В министерстве заявили, что процесс изъятия будет запущен, как только они получат от КГГА следующие документы.
Речь идет о:
- протоколе (выписка из протокола) Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия органа охраны культурного наследия Киевской городской военной администрации по результатам рассмотрения поднятого вопроса,
- обосновании невозможности сохранения памятника на месте или обоснование необходимости его переноса,
- копии учетной документации на памятку,
- акте осмотра технического состояния достопримечательности,
- копии научно-проектной документации на перенос памятника,
- материалах фиксации достопримечательности,
- фотофиксации места, куда планируется перенести памятник,
- предпроектных предложениях,
- копии решения органа местного самоуправления о переносе памятника.
Напомним, что памятник советскому военному и политическому деятелю Николаю Ватутину демонтировали в Мариинском парке столицы вчера, 9 февраля.
Памятник, как считается, стоял на могиле Ватутина, погибшего в 1944 году, воюя в составе оккупационной Красной армии СССР против Украинской повстанческой армии.
Фото: Новости.