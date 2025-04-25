Прогноз погоди у Києві на 26 квітня — якою буде погода завтра

Погода у Києві. Фото: Новини.LIVE

На Київщину та столицю у суботу, 26 квітня, очікується мінлива весняна погода. Протягом доби небо буде хмарним із проясненнями. Вночі можливий короткочасний дощ, однак вдень опадів не передбачається — місцями визиратиме сонце.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Реклама

Читайте також:

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 26 квітня у Києві

Вітер дутиме з півночі зі швидкістю 7–12 метрів за секунду, додаючи прохолоди до атмосфери.

Температура повітря в області вночі становитиме 5–10 градусів тепла, а вдень підніметься до +11...+16 °С. У Києві ніч обіцяє бути трохи теплішою — +8...+10 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть +12...+14 °С.

Не забудьте взяти з собою парасольку на випадок нічного дощу, а вдень насолоджуйтесь весняним повітрям без опадів.

Раніше ми повідомляли, що напередодні в Ужгороді випала кількаденна норма опадів.

А синоптики Meteoprog попередили українців про спеку цього тижня — температура повітря сягне +28 °С.