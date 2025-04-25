Прогноз погоди у Києві на 26 квітня — якою буде погода завтра

Мінлива погода — чи очікувати опади у Києві завтра
На Київщину та столицю у суботу, 26 квітня, очікується мінлива весняна погода. Протягом доби небо буде хмарним із проясненнями. Вночі можливий короткочасний дощ, однак вдень опадів не передбачається — місцями визиратиме сонце.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Прогноз погоди на 26 квітня у Києві
Вітер дутиме з півночі зі швидкістю 7–12 метрів за секунду, додаючи прохолоди до атмосфери.
Температура повітря в області вночі становитиме 5–10 градусів тепла, а вдень підніметься до +11...+16 °С. У Києві ніч обіцяє бути трохи теплішою — +8...+10 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть +12...+14 °С.
Не забудьте взяти з собою парасольку на випадок нічного дощу, а вдень насолоджуйтесь весняним повітрям без опадів.
Раніше ми повідомляли, що напередодні в Ужгороді випала кількаденна норма опадів.
А синоптики Meteoprog попередили українців про спеку цього тижня — температура повітря сягне +28 °С.
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