Прогноз погоды в Киеве на 26 апреля — какой будет погода завтра

Погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На Киевщине и в столице в субботу, 26 апреля, ожидается переменчивая весенняя погода. В течение суток небо будет облачным с прояснениями. Ночью возможен кратковременный дождь, однако днем осадков не предвидится — местами будет выглядывать солнце.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Прогноз погоды на 26 апреля в Киеве

Ветер будет дуть с севера со скоростью 7-12 м/с, добавляя прохлады в атмосферу.

Температура воздуха в области ночью составит 5-10 градусов тепла, а днем поднимется до +11...+16 °С. В Киеве ночь обещает быть немного теплее — +8...+10 °С, а днем столбики термометров покажут +12...+14 °С.

Не забудьте взять с собой зонтик на случай ночного дождя, а днем наслаждайтесь весенним воздухом без осадков.

Ранее мы сообщали, что накануне в Ужгороде выпала многодневная норма осадков.

А синоптики Meteoprog предупредили украинцев о жаре на этой неделе — температура воздуха достигнет +28 °С.