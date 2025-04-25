Прогноз погоды в Киеве на 26 апреля — какой будет погода завтра

Переменчивая погода — ожидать ли осадки в Киеве завтра
На Киевщине и в столице в субботу, 26 апреля, ожидается переменчивая весенняя погода. В течение суток небо будет облачным с прояснениями. Ночью возможен кратковременный дождь, однако днем осадков не предвидится — местами будет выглядывать солнце.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Прогноз погоды на 26 апреля в Киеве
Ветер будет дуть с севера со скоростью 7-12 м/с, добавляя прохлады в атмосферу.
Температура воздуха в области ночью составит 5-10 градусов тепла, а днем поднимется до +11...+16 °С. В Киеве ночь обещает быть немного теплее — +8...+10 °С, а днем столбики термометров покажут +12...+14 °С.
Не забудьте взять с собой зонтик на случай ночного дождя, а днем наслаждайтесь весенним воздухом без осадков.
Ранее мы сообщали, что накануне в Ужгороде выпала многодневная норма осадков.
А синоптики Meteoprog предупредили украинцев о жаре на этой неделе — температура воздуха достигнет +28 °С.
Читайте Новини.LIVE!