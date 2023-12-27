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Міноборони повернуло собі землі військової частини на Київщині, — деталі

27 грудня 2023 19:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Міноборони повернуло собі землі військової частини на Київщині, — деталі
Вишкіл бійців ЗСУ. Ілюстративне фото: Армія.Inform
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Міністерство оборони України повернуло у свою власність територію військової частини часів СРСР у Київській області. 10 гектарів землі не належали оборонному відомству сім років. 

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Міноборони повернуло собі територію військової частини

Як зазначили в оборонному відомстві, ділянку незаконно відчужили ще у 2016 році. За часів СРСР там проклали кабельні лінії зв'язку та живлення військового містечка, які по сьогодення використовуються військовою частиною. Сьогодні апеляційний суд столиці повернув у власність оборонного відомства 10 гектарів території.

Також там додали, що наразі ведуть роботу над поверненням решти території, а також за сприянням Міноборони цю справу розслідує Головне слідче управління Національної поліції України. Про підозру за статтями 364 та 366 ККУ "Зловживання владою або службовим становищем та службове підроблення" вже повідомлено про підозру сімом особам, які брали участь у протиправному відчуженні землі.

Міноборони повернуло собі землі військової частини на Київщині, — деталі
Заява Міноборони. Джерело: соцмережі

Нагадаємо, що раніше в Міністерстві оборони оголосили тендер на Prozorro на придбання понад тисячі позашляховиків для ЗСУ. Таку масову покупку авто держава проводить вперше. 

Також в оборонному відомстві розповіли, на скільки записів збільшився електронний реєстр призовників.

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