Минобороны вернуло себе земли военной части в Киевской области, — детали

Построение бойцов ВСУ. Иллюстративное фото: Армія.Inform

Министерство обороны Украины вернуло в свою собственность территорию военной части СССР в Киевской области. 10 гектаров земли не принадлежали оборонному ведомству семь лет.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Минобороны вернуло себе территорию воинской части

Как отметили в оборонном ведомстве, участок незаконно отчужден еще в 2016 году. Во времена СССР там проложили кабельные линии связи и питания военного городка, которые в настоящее время используются военной частью. Сегодня апелляционный суд столицы вернул в собственность оборонного ведомства 10 га территории.

Также там добавили, что ведут работу над возвращением остальной территории, а также при содействии Минобороны это дело расследует Главное следственное управление Национальной полиции Украины. О подозрении по статьям 364 и 366 УКУ "Злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог" уже сообщено о подозрении семи лицам, участвовавшим в противоправном отчуждении земли.

Заявление Минобороны. Источник: соцсети

Напомним, что ранее в Министерстве обороны объявили тендер на Prozorro на приобретение более тысячи внедорожников для ВСУ. Такую массовую покупку авто государство производит впервые.

Также в оборонном ведомстве рассказали , на сколько записей увеличился электронный реестр призывников.