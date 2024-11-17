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Міськрада у Фастові списала закинуте укриття — що вирішив суд

17 листопада 2024 12:05
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Суд зобов'язав Фастівську міську раду оформити право власності на списане укриття
Міська рада у Фастові. Фото: wikimapia.org
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Суд зобов'язав Фастівську міську раду оформити право власності на списане протирадіаційне укриття. Адже в Україні захисні споруди цивільного захисту комунальної власності не підлягають приватизації чи відчуженню.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Фастівська окружна прокуратура звернулась в Господарський суд Київської області із позовом до Фастівської міської ради про зобов`язання вчинити дії щодо державної реєстрації права комунальної власності на протирадіаційне укриття, яке розташоване за адресою вулиця Садова, будинок 10.

Зазначається, що вкінці 2023 року укриття у Фастові оцінили як не готове до використання за призначенням.

У січні 2024 року Фастівське районне управління ГУ ДСНС  звернулось до прокуратури та повідомило, що, в ході проведення оглядів, у місті було виявлено 17 безхазяйних захисних споруд цивільного захисту, серед яких зокрема протирадіаційне укриття по вулиці Садова, 10. 

Суд встановив, що до 2021 року п'ятиповерхівка перебувала на балансі КП ФМР "Фастівська житлово-експлуатаційна контора", але три роки тому її списали з балансу комунального підприємства.

Проте в Україні захисні споруди цивільного захисту комунальної власності не підлягають приватизації чи відчуженню. І навіть після надання згоди міськрадою про списання будинку з балансу багатоповерхівка, як вважає суд, не вибула із комунальної власності.

У вироку йдеться, що наразі укриття перебуває на електронному обліку захисних споруд цивільного захисту Київської області.

Рішення суду

Суд задовольнив позов прокуратури та зобов'язав Фастівську міську раду зареєструвати укриття як комунальну власність. 

Нагадаємо, український спеціаліст займався кресленням та розрахунками для російських АЕС. Суд визнав його винним та призначив покарання.

Раніше ми писали про те, що у Львові жінка користувалась земельною ділянкою без договору оренди. Тепер вона має сплати понад мільйон гривень.

Київ закон міська рада укриття Фастів судові рішення

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