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Горсовет в Фастове списал заброшенное укрытие — что решил суд

17 ноября 2024 12:05
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Суд обязал Фастовский городской совет оформить право собственности на списанное укрытие
Городской совет в Фастове. Фото: wikimapia.org
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Суд обязал Фастовский городской совет оформить право собственности на списанное противорадиационное укрытие. Ведь в Украине защитные сооружения гражданской защиты коммунальной собственности не подлежат приватизации или отчуждению.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Фастовская окружная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Киевской области с иском к Фастовскому городскому совету об обязательстве совершить действия по государственной регистрации права коммунальной собственности на противорадиационное укрытие, расположенное по адресу улица Садовая, дом 10.

Отмечается, что в конце 2023 года укрытие в Фастове оценили как не готовое к использованию по назначению.

В январе 2024 года Фастовское районное управление ГУ ГСЧС обратилось в прокуратуру и сообщило, что, в ходе проведения осмотров, в городе было обнаружено 17 бесхозных защитных сооружений гражданской защиты, среди которых в частности противорадиационное укрытие по улице Садовая, 10. 

Суд установил, что до 2021 года пятиэтажка находилась на балансе КП ФГС "Фастовская жилищно-эксплуатационная контора", но три года назад ее списали с баланса коммунального предприятия.

Однако в Украине защитные сооружения гражданской защиты коммунальной собственности не подлежат приватизации или отчуждению. И даже после предоставления согласия горсоветом о списании дома с баланса многоэтажка, как считает суд, не выбыла из коммунальной собственности.

В приговоре говорится, что сейчас укрытие находится на электронном учете защитных сооружений гражданской защиты Киевской области.

Решение суда

Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал Фастовский городской совет зарегистрировать укрытие как коммунальную собственность. 

Напомним, украинский специалист занимался чертежом и расчетами для российских АЭС . Суд признал его виновным и назначил наказание.

Раньше мы писали о том, что во Львове женщина пользовалась земельным участком без договора аренды. Теперь она должна уплатить более миллиона гривен.

Киев закон городской совет укрытия Фастов судебные решения

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