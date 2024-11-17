Суд обязал Фастовский городской совет оформить право собственности на списанное укрытие

Горсовет в Фастове списал заброшенное укрытие — что решил суд
Суд обязал Фастовский городской совет оформить право собственности на списанное противорадиационное укрытие. Ведь в Украине защитные сооружения гражданской защиты коммунальной собственности не подлежат приватизации или отчуждению.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Фастовская окружная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Киевской области с иском к Фастовскому городскому совету об обязательстве совершить действия по государственной регистрации права коммунальной собственности на противорадиационное укрытие, расположенное по адресу улица Садовая, дом 10.
Отмечается, что в конце 2023 года укрытие в Фастове оценили как не готовое к использованию по назначению.
В январе 2024 года Фастовское районное управление ГУ ГСЧС обратилось в прокуратуру и сообщило, что, в ходе проведения осмотров, в городе было обнаружено 17 бесхозных защитных сооружений гражданской защиты, среди которых в частности противорадиационное укрытие по улице Садовая, 10.
Суд установил, что до 2021 года пятиэтажка находилась на балансе КП ФГС "Фастовская жилищно-эксплуатационная контора", но три года назад ее списали с баланса коммунального предприятия.
Однако в Украине защитные сооружения гражданской защиты коммунальной собственности не подлежат приватизации или отчуждению. И даже после предоставления согласия горсоветом о списании дома с баланса многоэтажка, как считает суд, не выбыла из коммунальной собственности.
В приговоре говорится, что сейчас укрытие находится на электронном учете защитных сооружений гражданской защиты Киевской области.
Решение суда
Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал Фастовский городской совет зарегистрировать укрытие как коммунальную собственность.
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