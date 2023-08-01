У якому стані зараз міст Патона і чи може він обвалитись

Міст Патона в Києві. Фото: КМДА

Міст Патона вже давно перебуває в аварійному стані. Через те, що він, до того ж, є памʼяткою архітектури, його не можна капітально ремонтувати чи реконструювати — лише реставрація. Однак жодної проєктної документації щодо реставрації мосту досі не почали розробляти.

Тож скільки ще простоїть міст Патона, чи безпечно ним користуватися і хто відповідатиме у випадку його обвалу спеціально для Новини.LIVE розповів експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов.

Читайте також:

— Дмитре, у якому стані зараз міст Патона?

— Якщо звертатися до офіційної інформації, існує п'ять категорій працездатності таких споруд. П'ята називається непрацездатною.

Так от, міст Патона разом із мостом Метро офіційно знаходяться в п'ятій категорії вже кілька років, тобто вони офіційно документально визначені непрацездатними — саме оце слово. Тут є певний дисонанс: вони непрацездатні, але при цьому вони пропускають транспорт.

Звісно, є обмежений доступ вантажного транспорту безумовно до цих мостів, але все ж таки вони знаходяться в аварійному стані — це визнано документальну.

Стан мосту Патона. Фото: Мінінфраструктури

Якщо подивитися, наприклад, на власні очі, — там стирчить арматура. Міст Патона мав ще декілька аварійних ситуацій: там проходить магістральний колектор, в якому тече вода — його проривало. Міст знаходиться в дуже поганому стані.

— Його вже частково перекрили. Чи є можливість, що міст закриють повністю?

— Я думаю, що так, це цілком можливо. Але, наскільки мені відомо, рішення про його повне закриття має прийматися на основі якихось інструментальних досліджень. Я сподіваюся, що такі дослідження або вже проводяться, або невдовзі будуть проведені і, відповідно, зроблять висновок про те, як він далі може функціонувати.

Знаєте, я сподіваюся, що його повністю не закриють, хоча, може, варто було б. Але, можливо, варто ще більше змінити режим користування цим мостом. Наприклад, тільки для екстреного та пасажирського транспорту, тобто не для індивідуального транспорту.

Усі споруди, що знаходяться в пʼятому аварійному стані, тобто непрацездатному, мають обстежуватися щороку. Цікаво, що в 2021 та 2022 такі дослідження мосту Патона не проводилися. Тобто це порушення регламентів.

Я особисто мав змогу почитати звіт про цей міст, який зроблений, здається, в листопаді 2020 року. Так от, коли я дивився, я побачив там певні фотографії, певні висновки експертів і для себе особисто зробив висновок, що я не хочу користуватися мостом Патона. Тобто мені треба будувати свої маршрути так, щоб оминати цей міст.

І насправді, коли бачиш, як виглядають ці конструкції, що кажуть експерти щодо відсотку корозії, наприклад, щодо стану бетону цього мосту, то рішення про не користування аварійним об'єктом виглядає доволі логічним.

Стан мосту Патона. Фото: Мінінфраструктури

Проте у мене є такий вибір, тому що я проживаю на правому березі, я рідко користуюся київськими мостами, а для мешканців лівого берега, на жаль, на шляху до роботи такого вибору можуть не бути.

— Як ви вважаєте, чи може міст Патона в один прекрасний день під кимось обвалитися?

— Я б сказав, що мабуть ні, тому що все ж таки київськи мости — це дуже потужні інженерні об'єкти, що розраховані на 100 років експлуатації, якби не кілька факторів.

Перший фактор: цей міст відчуває підвищене навантаження. Я маю на увазі, що він розраховувався на певну кількість автомобілів. Наприклад, 20 000 автомобілів на добу — приблизно такий був порядок.

Автомобілізація була близько 20-50 автомобілів на 1000 жителів, зараз — понад 300 автомобілів на 1000 жителів. Автомобілізація страшенна, а мости — вузьке місце, тому кожен київський міст пропускає по собі значно більше ніж 100 000 автомобілів на добу.

Транспортна розвʼязка мосту Патона. Фото: Новини.LIVE

Другий фактор: я думаю, що за ним не дбають належним чином. А це вода, це гідроізоляція, тобто потрібно позбавлятися атмосферної води, виводити її, ні в якому разі не дозволяти воді руйнувати бетон і інші конструкції, оновлювати гідроізоляцію, латати тріщини. Я боюся, що зараз це не робиться належним чином.

Тому відповідь на ваше питання — на жаль, обвалення можливе, така вірогідність є, хоча й невисока.

— Якщо обвал таки трапиться, хто за це відповідатиме?

— Міст знаходиться на балансі міста. Якщо я не помиляюся, це організація називається "Київавтошляхміст". Це комунальне підприємство і я гадки не маю, хто є його директором.

Але, знаєте, у випадку Києва, хтось непередбачуваний може понести відповідальність.

Я роблю такий висновок на основі досвіду шулявським шляхопроводом, коли там частково обвалилися конструкції пішохідного тротуару. Тоді у відставку відправили голову району та профільного заступника мера. Хоча ні той, ні інший безпосередньо за цей об'єкт не відповідав жодним чином.

Обвал Шулявського шляхопроводу, 2017. Фото: google

Тож кого мер назначить відповідальним за потенційне обвалення моста Патону — я не знаю. Думаю, по старій схемі — голову району і свого заступника.

Але насправді відповідає мер. Тобто, як голова КМДА, як голова місцевої влади, він відповідає політично, адміністративно, як завгодно. Він відповідає за стан мосту. І більше того, за стільки років можна було вжити заходів. Принаймні проєктну документацію зробити на реставрацію цього мосту.

— Розкажіть ще про трамвайні лінії на мосту Патона. Оскільки стоїть питання чи буде колись по ньому знову ходити трамвай.

— Так, по мосту Патона історично ходив трамвай. Там посередині були трамвайні колії, і тому, при його реставрації або реконструкції, питання повернення цього трамваю дуже гостро стоїть.

Трамвай на мосту Патона, 1997. Фото: google

Це була велика дискусія, коли минулого разу міська влада намагалася замовити проєктну документацію. Активісти стіною стояли, щоб до технічного завдання було включено опрацювання питання повернення трамвая. Тому що в стратегії Києва до 2025 року написано, що Києву треба зімкнути лівобережну і правобережну трамвайні мережі.

Зараз, наприклад, трамвай треба на машині перевести з лівого на правий берег, якщо ви хочете переставити його. Вони не мають сполучення. І от в стратегії написано, що воно має з'явитися. Єдиний спосіб це зробити — це трамвай на мосту Патона. Тому це також велика проблема.

І, насправді, трамвайна лінія там має великий попит. Тобто, якщо ми повернемо трамвай на міст Патона, дійсно велика кількість людей зможе переміщатися на ньому через Дніпро.

Це, знаєте, є така характеристика, як пропускна здатність мосту — це кількість транспортних засобів, які можуть проїхати по мосту. А є ще провізна здатність — це кількість людей, яка може проїхати по мосту. І трамвай має набагато більшу провізну здатність, ніж індивідуальний автомобіль.

Також колись намагалися підвищити пропускну здатність мосту реверсом, але він вбивав велику кількість людей, тому що ми не вміємо користуватися реверсним рухом. Там лобові зіткнення відбувались на великій швидкості.

І колись міська влада задумалася про купівлю американської машини Road zipper. Ця машина бере бетонний відбійник, який стоїть посередині проїзної частини, піднімає його і переставляє на одну смугу. Таким чином, один раз проїжджаючи зранку, машина може збільшувати кількість смуг руху, наприклад, в сторону правого берега, коли це потрібно, а ввечері збільшувати кількість смуг сторону лівого берега.

Така машина мала коштувати десь 5-10 мільйонів доларів. Але так її й не купили. Чому — важко сказати. Я можу таке ж риторичне питання задати про дуже велику кількість проєктів в Києві.

Я не знаю, чому хороші проєкти не виконуються, зате парки ми будуємо, зате парк Наталка є.