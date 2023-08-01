В каком состоянии сейчас мост Патона и может ли он обрушиться

Мост Патона в Киеве. Фото: КГГА

Мост Патона уже давно находится в аварийном состоянии. Поскольку он, к тому же, является памятником архитектуры, его нельзя капитально ремонтировать или реконструировать — только реставрация. Однако никакой проектной документации по реставрации моста до сих пор не начали разрабатывать.

Cколько еще простоит мост Патона, безопасно ли им пользоваться и кто будет отвечать в случае его обвала специально для Новини.LIVE рассказал эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

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— Дмитрий, в каком состоянии сейчас мост Патона?

— Если обращаться к официальной информации, есть пять категорий работоспособности таких сооружений. Пятая называется неработоспособной.

Так вот, мост Патона вместе с мостом Метро официально находятся в пятой категории уже несколько лет, то есть они официально документально определены неработоспособными — именно это слово. Здесь есть определенный диссонанс: они неработоспособны, но при этом пропускают транспорт.

Конечно, есть ограниченный доступ грузового транспорта безусловно к этим мостам, но все же они находятся в аварийном состоянии — это признано документально.

Состояние моста Патона. Фото: Мининфраструктуры

Если посмотреть, например, своими глазами, — там торчит арматура. У моста Патона было еще несколько аварийных ситуаций: там проходит магистральный коллектор, в котором течет вода — его прорывало. Мост находится в очень плохом состоянии.

— Его уже частично перекрыли. Есть ли возможность, что мост полностью закроют?

— Я думаю, что да, это вполне возможно. Но, насколько мне известно, решение о его полном закрытии должно приниматься на основе каких-либо инструментальных исследований. Я надеюсь, что такие исследования либо уже проводятся, либо вскоре будут проведены и соответственно сделают вывод о том, как он дальше может функционировать.

Знаете, я надеюсь, что его полностью не закроют, хотя, может, стоило бы. Но, возможно, следует еще больше изменить режим использования этого моста. К примеру, только для экстренного и пассажирского транспорта, то есть не для индивидуального транспорта.

Все сооружения, находящиеся в пятом аварийном состоянии, то есть нетрудоспособном, должны обследоваться каждый год. Интересно, что в 2021 и 2022 годах такие исследования моста Патона не проводились. То есть это нарушение регламентов.

Я лично имел возможность почитать отчет об этом мосте, который, кажется, сделан в ноябре 2020 года. Так вот, когда я смотрел, я увидел там определенные фотографии, определенные выводы экспертов и для себя лично заключил, что я не хочу пользоваться мостом Патона. То есть мне нужно строить свои маршруты так, чтобы обходить этот мост.

И в самом деле, когда видишь, как выглядят эти конструкции, что говорят эксперты относительно процента коррозии, например, состояния бетона этого моста, то решение о непользовании аварийным объектом выглядит довольно логичным.

Состояние моста Патона. Фото: Мининфраструктуры

Однако у меня есть такой выбор, потому что я проживаю на правом берегу, я редко пользуюсь киевскими мостами, а для жителей левого берега, к сожалению, на пути к работе такого выбора может не быть.

— Как вы думаете, может ли мост Патона в один прекрасный день под кем-то обрушиться?

— Я бы сказал, что, наверное, нет, потому что все же киевские мосты — это очень мощные инженерные объекты, рассчитанные на 100 лет эксплуатации, если бы не несколько факторов.

Первый фактор: этот мост испытывает повышенную нагрузку. Я имею в виду, что он рассчитывался на определенное количество автомобилей. К примеру, 20 000 автомобилей в сутки — примерно такой был порядок.

Автомобилизация была около 20-50 автомобилей на 1000 жителей, сейчас — более 300 автомобилей на 1000 жителей. Автомобилизация устрашающая, а мосты — узкое место, поэтому каждый киевский мост пропускает по себе значительно более 100 000 автомобилей в сутки.

Транспортная развязка моста Патона. Фото: Новини.LIVE

Второй фактор: я думаю, что за ним не заботятся должным образом. А это вода, это гидроизоляция, то есть нужно избавляться от атмосферной воды, выводить ее, ни в коем случае не позволять воде разрушать бетон и другие конструкции, обновлять гидроизоляцию, латать трещины. Я боюсь, что сейчас это не делается должным образом.

Поэтому ответ на ваш вопрос — к сожалению, обрушение возможно, такая вероятность есть, хотя и невысокая.

— Если обвал случится, кто за это будет отвечать?

— Мост находится на балансе города. Если я не ошибаюсь, эта организация называется "Киевавтодормост". Это коммунальное предприятие, и я понятия не имею, кто является его директором.

Но, знаете, в случае Киева кто-то непредсказуемый может понести ответственность.

Я делаю такой вывод на основе опыта с Шулявским путепроводом, когда там частично обрушились конструкции пешеходного тротуара. Тогда в отставку отправили главу района и профильного заместителя мэра. Хотя ни тот, ни другой непосредственно за этот объект не отвечал никоим образом.

Обвал Шулявского путепровода, 2017. Фото: google

Так кого мэр назначит ответственным за потенциальное обрушение моста Патона — я не знаю. Думаю, по старой схеме — главу района и своего заместителя.

Но, на самом деле, ответственнен мэр. То есть, как глава КГГА, как глава местных властей, он отвечает политически, административно, как угодно. Он отвечает за состояние моста. И более того, за столько лет можно было принять меры. По крайней мере, проектную документацию сделать на реставрацию этого моста.

— Расскажите еще о трамвайных линиях на мосту Патона. Поскольку стоит вопрос, будет ли когда-нибудь по нему снова ходить трамвай.

— Да, по мосту Патона исторически ходил трамвай. Там посредине были трамвайные пути, и поэтому, при его реставрации или реконструкции, вопрос возвращения этого трамвая очень остро стоит.

Трамвай на мосту Патона, 1997. Фото: google

Это была большая дискуссия, когда в прошлый раз городские власти пытались заказать проектную документацию. Активисты стеной стояли, чтобы в техническую задачу была включена проработка вопроса возвращения трамвая. Потому что в стратегии Киева до 2025 года написано, что Киеву нужно сомкнуть левобережную и правобережную трамвайные сети.

Сейчас, к примеру, трамвай нужно на машине перевести с левого на правый берег, если вы хотите переставить его. У них нет сообщения. И вот в стратегии написано, что оно должно появиться. Единственный способ это сделать — это трамвай на мосту Патона. Поэтому это тоже большая проблема.

И, на самом деле, трамвайная линия там пользуется большим спросом. То есть, если мы вернем трамвай на мост Патона, действительно большое количество людей сможет перемещаться на нем через Днепр.

Это, знаете, такая характеристика, как пропускная способность моста — это количество транспортных средств, которые могут проехать по мосту. А есть еще провозная способность — это количество людей, которые могут проехать по мосту. И трамвай обладает гораздо большей провозной способностью, чем индивидуальный автомобиль.

Также когда-то пытались повысить пропускную способность моста реверсом, но он убивал большое количество людей, потому что мы не умеем пользоваться реверсным движением. Там лобовые столкновения происходили на большой скорости.

И когда-то городские власти задумались о покупке американской машины Road zipper. Эта машина берет бетонный отбойник, стоящий посреди проезжей части, поднимает его и переставляет на одну полосу. Таким образом, один раз проезжая с утра, машина может увеличивать количество полос движения, например, в сторону правого берега, когда это нужно, а вечером увеличивать количество полос сторону левого берега.

Такая машина должна была стоить где-то 5-10 миллионов долларов. Но так ее и не купили. Почему — трудно сказать. Я могу такой же риторический вопрос задать по поводу очень большого количества проектов в Киеве.

Я не знаю, почему хорошие проекты не выполняются, зато парки мы строим, зато парк Наталка есть.