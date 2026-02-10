Відео
Головна Київ Місця підзарядки та затишку — який вигляд мають "вагони незламності"

Місця підзарядки та затишку — який вигляд мають "вагони незламності"

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 16:41
"Вагон незламності" у Києві - фоторепортаж
"Вагон незламності" у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Дарницькому районі Києва з’явився "вагон незламності". Він створений Укрзалізницею для комфорту та підтримки мешканців столиці та гостей міста.

Який вигляд має "вагон незламності" — показали журналісти Новини.LIVE.

Читайте також:

"Вагон незламності" у Києві

У цих вагонах можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом через Starlink, а також розігріти власну їжу в мікрохвильовці.

Крім того, відвідувачів пригощатимуть безкоштовними гарячими обідами у спеціальному поїзді-кухні FoodTrain.

Місця підзарядки та затишку — який вигляд мають "вагони незламності" - фото 1
Зарядна станція у вагоні. Фото: Новини.LIVE

Місця підзарядки та затишку — який вигляд мають "вагони незламності" - фото 2
Мікрохвильовки у вагоні. Фото: Новини.LIVE
Місця підзарядки та затишку — який вигляд мають "вагони незламності" - фото 3
Сидіння у вагоні. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що раніше стало відомо, хто може придбати квитки на потяги без черг зі спецрезерву Укрзалізниці.

А також повідомлялось, що робити, якщо ви в потязі Укрзалізниці проспали свою станцію. 

Київ Укрзалізниця пункт обігріву вагон Пункт Незламності
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
