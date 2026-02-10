"Вагон незламності" у Києві - фоторепортаж

Місця підзарядки та затишку — який вигляд мають "вагони незламності"
У Дарницькому районі Києва з’явився "вагон незламності". Він створений Укрзалізницею для комфорту та підтримки мешканців столиці та гостей міста.
Який вигляд має "вагон незламності" — показали журналісти Новини.LIVE.
"Вагон незламності" у Києві
У цих вагонах можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом через Starlink, а також розігріти власну їжу в мікрохвильовці.
Крім того, відвідувачів пригощатимуть безкоштовними гарячими обідами у спеціальному поїзді-кухні FoodTrain.
