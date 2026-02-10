"Вагон несокрушимости" в Киеве - фоторепортаж

"Вагон несокрушимости" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Дарницком районе Киева появился "вагон несокрушимости". Он создан Укрзализныцей для комфорта и поддержки жителей столицы и гостей города.

Как выглядит "вагон несокрушимости" — показали журналисты Новини.LIVE.

"Вагон несокрушимости" в Киеве

В этих вагонах можно зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом через Starlink, а также разогреть собственную еду в микроволновке.

Кроме того, посетителей будут угощать бесплатными горячими обедами в специальном поезде-кухне FoodTrain.

Зарядная станция в вагоне. Фото: Новини.LIVE

Микроволновки в вагоне. Фото: Новини.LIVE

Сиденья в вагоне. Фото: Новини.LIVE

