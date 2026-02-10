"Вагон несокрушимости" в Киеве - фоторепортаж

Места подзарядки и уюта — как выглядят "вагоны несокрушимости"
В Дарницком районе Киева появился "вагон несокрушимости". Он создан Укрзализныцей для комфорта и поддержки жителей столицы и гостей города.
Как выглядит "вагон несокрушимости" — показали журналисты Новини.LIVE.
"Вагон несокрушимости" в Киеве
В этих вагонах можно зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом через Starlink, а также разогреть собственную еду в микроволновке.
Кроме того, посетителей будут угощать бесплатными горячими обедами в специальном поезде-кухне FoodTrain.
