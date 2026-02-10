Видео
Места подзарядки и уюта — как выглядят "вагоны несокрушимости"

Места подзарядки и уюта — как выглядят "вагоны несокрушимости"

Дата публикации 10 февраля 2026 16:41
"Вагон несокрушимости" в Киеве - фоторепортаж
"Вагон несокрушимости" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Дарницком районе Киева появился "вагон несокрушимости". Он создан Укрзализныцей для комфорта и поддержки жителей столицы и гостей города.

Как выглядит "вагон несокрушимости" — показали журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:

"Вагон несокрушимости" в Киеве

В этих вагонах можно зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом через Starlink, а также разогреть собственную еду в микроволновке.

Кроме того, посетителей будут угощать бесплатными горячими обедами в специальном поезде-кухне FoodTrain.

Місця підзарядки та затишку — який вигляд мають "вагони незламності" - фото 1
Зарядная станция в вагоне. Фото: Новини.LIVE

Місця підзарядки та затишку — який вигляд мають "вагони незламності" - фото 2
Микроволновки в вагоне. Фото: Новини.LIVE
Місця підзарядки та затишку — який вигляд мають "вагони незламності" - фото 3
Сиденья в вагоне. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что ранее стало известно, кто может приобрести билеты на поезда без очередей из спецрезерва Укрзализныци.

А также сообщалось, что делать, если вы в поезде Укрзализныци проспали свою станцию.

Киев Укрзализныця пункт обогрева вагон Пункт Незламности
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
