Погода у Києві 14 січня — прогноз погоди на завтра

Ожеледиця на дорогах. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві та області у вівторок, 14 січня, буде хмарною з проясненнями і без опадів. Однак завтра можлива ожеледиця та невеликі морози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Синоптики попередили, що 14 січня у Києві та області на дорогах можлива ожеледиця. Також очікується південно-західний вітер, пориви якого сягнуть 5-10 м/с.

Температура повітря:

в області вночі -8...-3 °C, вдень від -3 °C до +2 °C;

у Києві вночі -7...-5 °C, а вдень -2...0 °C.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що цього тижня в Україні вдарять аномальні морози. Через антициклон Beate температура повітря опуститься до -20…-15 °С.

Крім того, кліматична служба Copernicus оприлюднила свіжі дані, які свідчать, що 2024 рік стане найтеплішим роком за всю історію спостережень.