Погода у Києві 14 січня — прогноз погоди на завтра

Місцями ожеледиця — чого чекати від погоди у Києві завтра
Погода у Києві та області у вівторок, 14 січня, буде хмарною з проясненнями і без опадів. Однак завтра можлива ожеледиця та невеликі морози.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Києві 14 січня
Синоптики попередили, що 14 січня у Києві та області на дорогах можлива ожеледиця. Також очікується південно-західний вітер, пориви якого сягнуть 5-10 м/с.
Температура повітря:
- в області вночі -8...-3 °C, вдень від -3 °C до +2 °C;
- у Києві вночі -7...-5 °C, а вдень -2...0 °C.
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що цього тижня в Україні вдарять аномальні морози. Через антициклон Beate температура повітря опуститься до -20…-15 °С.
Крім того, кліматична служба Copernicus оприлюднила свіжі дані, які свідчать, що 2024 рік стане найтеплішим роком за всю історію спостережень.
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