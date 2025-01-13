Погода в Киеве 14 января — прогноз погоды на завтра

Гололедица на дорогах. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области во вторник, 14 января, будет облачной с прояснениями и без осадков. Однако завтра возможна гололедица и небольшие морозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Синоптики предупредили, что 14 января в Киеве и области на дорогах возможна гололедица. Также ожидается юго-западный ветер, порывы которого достигнут 5-10 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью -8...-3 °C, днем от -3 °C до +2 °C;

в Киеве ночью -7...-5 °C, а днем -2...0 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что на этой неделе в Украине ударят аномальные морозы. Из-за антициклона Beate температура воздуха опустится до -20…-15 °С.

Кроме того, климатическая служба Copernicus обнародовала свежие данные, которые свидетельствуют, что 2024 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений.