Погода в Киеве 14 января — прогноз погоды на завтра

Местами гололедица — чего ждать от погоды в Киеве завтра
Погода в Киеве и области во вторник, 14 января, будет облачной с прояснениями и без осадков. Однако завтра возможна гололедица и небольшие морозы.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве 14 января
Синоптики предупредили, что 14 января в Киеве и области на дорогах возможна гололедица. Также ожидается юго-западный ветер, порывы которого достигнут 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- в области ночью -8...-3 °C, днем от -3 °C до +2 °C;
- в Киеве ночью -7...-5 °C, а днем -2...0 °C.
Напомним, ранее синоптики предупреждали, что на этой неделе в Украине ударят аномальные морозы. Из-за антициклона Beate температура воздуха опустится до -20…-15 °С.
Кроме того, климатическая служба Copernicus обнародовала свежие данные, которые свидетельствуют, что 2024 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений.
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