Мітинг у Києві: люди вийшли до театру Франка з креативними картонками
Кияни у суботу, 18 липня, знову зібралися на мітинг у підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова біля театру Франка. Крім того, є заклик про звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Люди вийшли на акцію з креативними картонками.
Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.
Мітинг у Києві 18 липня
Зокрема, на картонках можна помітити такі написи:
- "Мій дім Донецьк. Помилки коштують дому";
- "Вона не хоче крем-брюле, тільки мирну Україну";
- "Тут діє програма "єКартон";
- "Коти не люблять сир";
- "Нас не треба переконувати, нас треба чути".
Як писали Новини.LIVE, третій день у Києві продовжуються мітинги в підтримку Михайла Федорова та вимогою звільнити Олександра Сирського. Один із активістів наголосив, що він є ветераном, тому знає, що таке радянська армія.
Водночас Федоров висловив вдячність українцям за надію та наголосив, що зміни будуть обовʼязково. Він також заявив, що діалог є.
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