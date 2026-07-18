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Головна Київ У Києві сотні людей на мітингу проти відставки Федорова: фоторепортаж

У Києві сотні людей на мітингу проти відставки Федорова: фоторепортаж

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Дата публікації: 18 липня 2026 14:53
Відставка Федорова — у Київ мітинг на підтримку міністра
Мітинг у Києві. Фото: Новини.LIVE

Під театром Івана Франка у Києві 18 липня десятки людей вийшли на мирний мітинг. Кияни проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони України. 

Про це повідомляє головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік з місця події.

Мітинг проти відставки Федорова у Києві 18 липня

Небайдужі кияни сьогодні вийшли на мітинг та вкотре закликають владу переглянути рішення про відставку Михайла Федорова та продовжити розпочаті реформи

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Мітинг у Києві. Фото: Новини.LIVE
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Мітинг на підтримку Михайла Федорова. Фото: Новини.LIVE 

Тут вони перебувають вже кілька днів поспіль і хочуть повернути міністра до виконання його обов'язків. Крім того, чимало українців вимагають звільнення Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Люди скандують "Зіпсували — виправляйте". Також із натовпу чути "Стояли. Стоїмо і будемо стояти".

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Мирний мітинг у Києві. Фото: Новини.LIVE
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Молодь на мітингу у Києві. Фото: Новини.LIVE
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Мітинг на підтримку Михайла Федорова у Києві. Фото: Новини.LIVE
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Мітинг на підтримку Михайла Федорова. Фото: Новини.LIVE
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Мітинг на підтримку Михайла Федорова. Фото: Новини.LIVE

Учасники прийшли з картонними плакатами, серед яких були написи: "Поверніть Федорова", "Працює — не чіпай", "Федоров — бореться з корупцією, влада — звільняє його... в нас питання" тощо.

Зазначимо, що влітку минулого року під стінами театру Франка, який розташований біля Офісу президента, також відбувався мітинг на підтримку НАБУ і САП.

Як писали Новини.LIVE, це вже не перша мирний протест на підтримку Федорова у Києві. Вперше жителі столиці вийшли на вулиці 16 липня

Загалом вже кілька днів поспіль українців виходять на "картонний протест" у різних містах України. Серед протестувальників відомі артисти, актори, письменники, військові та усі небайдужі. Всі вони вимагають одного — залишити Михайла Федорова на посаді міністра оборони. 

Михайло Федоров Київ мітинг відставка
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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