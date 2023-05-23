Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Митрополит Епіфаній освятив ікони на бронеплитах. Фоторепортаж arrow

Митрополит Епіфаній освятив ікони на бронеплитах. Фоторепортаж

23 травня 2023 14:49
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор
Митрополит Епіфаній освятив ікони на бронеплитах. Фоторепортаж
Освячення ікон відбулося у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві. Фото: Новини.LIVE
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на плитах від бронежилетів. Ці ікони входять до циклу робіт "Духовна звитяга", в рамках проєкту "АртАрмор".

Фоторепортаж із місця події підготував кореспондент Новини.LIVE. 

Читайте також:

Освячення ікон відбулося сьогодні, 13 травня, у  Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві. 

Бронеплити від бронежилетів, на яких написані ікони, були пошкоджені у бою, але зберегли життя українським воїнам. 

"Духовна звитяга" намагається привернути увагу до духовної боротьби українського народу та важливості віри в Бога.

Освячені ікони презентують представникам закордонних країн-партнерів, як подяку за допомогу Україні в боротьбі проти агресора. 

освячення ікон на бронеплитах
Освячення ікон на бронеплитах 23 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
освячення ікон на бронеплитах
Освячення ікон на бронеплитах 23 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
освячення ікон на бронеплитах
Освячення ікон на бронеплитах 23 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
освячення ікон на бронеплитах
Освячення ікон на бронеплитах 23 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
освячення ікон на бронеплитах
Освячення ікон на бронеплитах 23 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
освячення ікон на бронеплитах
Освячення ікон на бронеплитах 23 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
освячення ікон на бронеплитах
Освячення ікон на бронеплитах 23 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
освячення ікон на бронеплитах
Освячення ікон на бронеплитах 23 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
освячення ікон на бронеплитах
Освячення ікон на бронеплитах 23 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
освячення ікон на бронеплитах
Освячення ікон на бронеплитах 23 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
освячення ікон на бронеплитах
Освячення ікон на бронеплитах 23 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше у Миколаєві відкрилася фотовиставка "Нескорений Південь", яка присвячена подвигу українських прикордонників. Роботи вже були представлені в Одесі, далі у планах організаторів відвідати багато інших міст України. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

23:20Пілот Karaya розповів, чому в РФ сталося масове падіння авіації

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB