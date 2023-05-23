Митрополит Епіфаній освятив ікони на бронеплитах. Фоторепортаж

Освячення ікон відбулося у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві. Фото: Новини.LIVE

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на плитах від бронежилетів. Ці ікони входять до циклу робіт "Духовна звитяга", в рамках проєкту "АртАрмор".

Фоторепортаж із місця події підготував кореспондент Новини.LIVE.

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Освячення ікон відбулося сьогодні, 13 травня, у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві.

Бронеплити від бронежилетів, на яких написані ікони, були пошкоджені у бою, але зберегли життя українським воїнам.

"Духовна звитяга" намагається привернути увагу до духовної боротьби українського народу та важливості віри в Бога.

Освячені ікони презентують представникам закордонних країн-партнерів, як подяку за допомогу Україні в боротьбі проти агресора.

Освячення ікон на бронеплитах 23 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Освячення ікон на бронеплитах 23 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Освячення ікон на бронеплитах 23 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Освячення ікон на бронеплитах 23 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Освячення ікон на бронеплитах 23 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Освячення ікон на бронеплитах 23 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Освячення ікон на бронеплитах 23 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Освячення ікон на бронеплитах 23 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Освячення ікон на бронеплитах 23 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Освячення ікон на бронеплитах 23 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Освячення ікон на бронеплитах 23 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше у Миколаєві відкрилася фотовиставка "Нескорений Південь", яка присвячена подвигу українських прикордонників. Роботи вже були представлені в Одесі, далі у планах організаторів відвідати багато інших міст України.