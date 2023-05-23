Митрополит Епіфаній освятив ікони на бронеплитах. Фоторепортаж
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на плитах від бронежилетів. Ці ікони входять до циклу робіт "Духовна звитяга", в рамках проєкту "АртАрмор".
Фоторепортаж із місця події підготував кореспондент Новини.LIVE.
Освячення ікон відбулося сьогодні, 13 травня, у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві.
Бронеплити від бронежилетів, на яких написані ікони, були пошкоджені у бою, але зберегли життя українським воїнам.
"Духовна звитяга" намагається привернути увагу до духовної боротьби українського народу та важливості віри в Бога.
Освячені ікони презентують представникам закордонних країн-партнерів, як подяку за допомогу Україні в боротьбі проти агресора.
Нагадаємо, раніше у Миколаєві відкрилася фотовиставка "Нескорений Південь", яка присвячена подвигу українських прикордонників. Роботи вже були представлені в Одесі, далі у планах організаторів відвідати багато інших міст України.