Митрополит Епифаний освятил иконы на бронеплитах. Фоторепортаж

Освящение икон состоялось в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний освятил 12 икон, написанных на плитах от бронежилетов. Эти иконы входят в цикл работ "Духовна звитяга", в рамках проекта "АртАрмор".

Фоторепортаж с места происшествия подготовил корреспондент Новини.LIVE.

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Освящение икон состоялось сегодня, 23 мая, в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве.

Бронеплиты от бронежилетов, на которых написаны иконы, были повреждены в бою, но сохранили жизнь украинским воинам.

"Духовна звитяга" пытается привлечь внимание к духовной борьбе украинского народа и важности веры в Бога.

Освященные иконы подарят представителям зарубежных стран-партнеров, как благодарность за помощь Украине в борьбе против агрессора.

Освящение икон на бронеплитах 23 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Освящение икон на бронеплитах 23 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Освящение икон на бронеплитах 23 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Освящение икон на бронеплитах 23 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Освящение икон на бронеплитах 23 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Освящение икон на бронеплитах 23 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Освящение икон на бронеплитах 23 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Освящение икон на бронеплитах 23 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Освящение икон на бронеплитах 23 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Освящение икон на бронеплитах 23 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Освящение икон на бронеплитах 23 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее в Николаеве открылась фотовыставка "Непокоренный Юг", посвященная подвигу украинских пограничников. Работы уже были представлены в Одессе, далее в планах организаторов посетить многие другие города Украины.