Митрополит Епифаний освятил иконы на бронеплитах. Фоторепортаж
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний освятил 12 икон, написанных на плитах от бронежилетов. Эти иконы входят в цикл работ "Духовна звитяга", в рамках проекта "АртАрмор".
Фоторепортаж с места происшествия подготовил корреспондент Новини.LIVE.
Освящение икон состоялось сегодня, 23 мая, в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве.
Бронеплиты от бронежилетов, на которых написаны иконы, были повреждены в бою, но сохранили жизнь украинским воинам.
"Духовна звитяга" пытается привлечь внимание к духовной борьбе украинского народа и важности веры в Бога.
Освященные иконы подарят представителям зарубежных стран-партнеров, как благодарность за помощь Украине в борьбе против агрессора.
Напомним, ранее в Николаеве открылась фотовыставка "Непокоренный Юг", посвященная подвигу украинских пограничников. Работы уже были представлены в Одессе, далее в планах организаторов посетить многие другие города Украины.