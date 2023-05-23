Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Митрополит Епифаний освятил иконы на бронеплитах. Фоторепортаж arrow

Митрополит Епифаний освятил иконы на бронеплитах. Фоторепортаж

23 мая 2023 14:49
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор
Митрополит Епифаний освятил иконы на бронеплитах. Фоторепортаж
Освящение икон состоялось в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний освятил 12 икон, написанных на плитах от бронежилетов. Эти иконы входят в цикл работ "Духовна звитяга", в рамках проекта "АртАрмор".

Фоторепортаж с места происшествия подготовил корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Освящение икон состоялось сегодня, 23 мая, в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве.

Бронеплиты от бронежилетов, на которых написаны иконы, были повреждены в бою, но сохранили жизнь украинским воинам.

"Духовна звитяга" пытается привлечь внимание к духовной борьбе украинского народа и важности веры в Бога.

Освященные иконы подарят представителям зарубежных стран-партнеров, как благодарность за помощь Украине в борьбе против агрессора.

освящение икон на бронеплитах
Освящение икон на бронеплитах 23 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE
освящение икон на бронеплитах
Освящение икон на бронеплитах 23 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE
освящение икон на бронеплитах
Освящение икон на бронеплитах 23 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE
освящение икон на бронеплитах
Освящение икон на бронеплитах 23 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE
освящение икон на бронеплитах
Освящение икон на бронеплитах 23 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE
освящение икон на бронеплитах
Освящение икон на бронеплитах 23 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE
освящение икон на бронеплитах
Освящение икон на бронеплитах 23 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE
освящение икон на бронеплитах
Освящение икон на бронеплитах 23 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE
освящение икон на бронеплитах
Освящение икон на бронеплитах 23 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE
освящение икон на бронеплитах
Освящение икон на бронеплитах 23 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE
освящение икон на бронеплитах
Освящение икон на бронеплитах 23 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее в Николаеве открылась фотовыставка "Непокоренный Юг", посвященная подвигу украинских пограничников. Работы уже были представлены в Одессе, далее в планах организаторов посетить многие другие города Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас