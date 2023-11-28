Митрополит УПЦ МП Павло прибув до Печерського суду Києва після лікування

Митрополит УПЦ МП Павло Лебідь. Фото: із соцмереж

Сьогодні, 28 листопада митрополит УПЦ МП Павло Лебідь прибув до Печерського суду Києва після тривалого лікування через інфаркт. Однак засідання суду перенесли на 29 листопада.

Про це повідомляє Суспільне.

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Повернення митрополита Павла

Як відомо, сьогодні після чотирьох місячної через інфаркт, до Печерського суду Києва прибув митрополит УПЦ МП Пало Лебідь. Однак засідання перенесли на 29 листопада.

На запитання як він себе почуває, митрополит відповів "з вашими молитвами все добре". Раніше його адвокати розповідали, що у Павла підвищувався рівень цукру в крові і через те він раніше не з'являвся на судові засідання. Сьогодні ж суд перенесли через те, що не прийшла сторона захисту.

Що відомо про справу проти колишнього намісника Києво-Печерської лаври

Ще 1 квітня СБУ вручила підозру наміснику Лаври та митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю). Його підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні російського збройного вторгнення до України.

Того ж дня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому намісникові Києво-Печерської лаври, митрополитові УПЦ МП Павлу (Лебедю). Суд задовольнив клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт на 60 днів. Крім того, митрополита зобов'язали носити електронний браслет.

29 травня митрополиту Павлу продовжили запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 1 липня. Після його знову продовжили на два місяці.

Вже 14 липня митрополиту УПЦ Павлу суд змінив запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою до 14 серпня або заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень. Священослужитель не мав таких коштів, однак скриньку на його заставу поставили у Києво-Печерській Лаврі і завдяки "пожертвам" вірян вдалося зібрати необхідні кошти і митрополита звільнили з-під варти.

Нагадаємо, 20 жовтня СБУ завершила розслідування щодо Павла. Його справу скерували до суду.