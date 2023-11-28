Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Митрополит УПЦ МП Павел прибыл в Печерский суд Киева после лечения arrow

Митрополит УПЦ МП Павел прибыл в Печерский суд Киева после лечения

28 ноября 2023 14:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Митрополит УПЦ МП Павел прибыл в Печерский суд Киева после лечения
Митрополит УПЦ МП Павел Лебедь. Фото: из соцсетей
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня, 28 ноября, митрополит УПЦ МП Павел Лебедь прибыл в Печерский суд Киева после длительного лечения из-за инфаркта. Однако заседание суда было перенесено на 29 ноября.

Об этом сообщает Суспільне.

Читайте также:

Возвращение митрополита Павла

Как известно, сегодня после четырехмесячной из-за инфаркта в Печерский суд Киева прибыл митрополит УПЦ МП Пало Лебедь. Однако заседание было перенесено на 29 ноября.

На вопрос, как он себя чувствует, митрополит ответил "с вашими молитвами все хорошо". Ранее его адвокаты рассказывали, что у Павла повышался уровень сахара в крови и поэтому он ранее не появлялся на судебные заседания. Сегодня же суд перенесли из-за того, что не пришла сторона защиты.

Что известно о деле против бывшего наместника Киево-Печерской лавры

Еще 1 апреля СБУ вручила подозрение наместнику Лавры и митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю). Его подозревают в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину.

В тот же день Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему наместнику Киево-Печерской лавры, митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю). Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте на 60 дней. Кроме того, митрополиту обязали носить электронный браслет.

29 мая митрополиту Павлу продлили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 1 июля. После его снова продлили на два месяца.

Уже 14 июля митрополиту УПЦ Павлу суд изменил меру пресечения по круглосуточному домашнему аресту на содержание под стражей до 14 августа или залог в размере более 33 миллионов гривен. У священнослужителя не было таких средств, однако ящик на его залог поставили в Киево-Печерской Лавре и благодаря "пожертвованиям" верующих удалось собрать необходимые средства и митрополита освободили из-под стражи.

Напомним, 20 октября СБУ завершила расследование в отношении Павла. Его дело было направлено в суд.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:41 В Украине рухнули цены на бензин — сколько сегодня стоит 1 л горючего на АЗС

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

Актуальное по теме