Митрополит УПЦ МП Павел прибыл в Печерский суд Киева после лечения

Митрополит УПЦ МП Павел Лебедь. Фото: из соцсетей

Сегодня, 28 ноября, митрополит УПЦ МП Павел Лебедь прибыл в Печерский суд Киева после длительного лечения из-за инфаркта. Однако заседание суда было перенесено на 29 ноября.

Об этом сообщает Суспільне.

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Возвращение митрополита Павла

Как известно, сегодня после четырехмесячной из-за инфаркта в Печерский суд Киева прибыл митрополит УПЦ МП Пало Лебедь. Однако заседание было перенесено на 29 ноября.

На вопрос, как он себя чувствует, митрополит ответил "с вашими молитвами все хорошо". Ранее его адвокаты рассказывали, что у Павла повышался уровень сахара в крови и поэтому он ранее не появлялся на судебные заседания. Сегодня же суд перенесли из-за того, что не пришла сторона защиты.

Что известно о деле против бывшего наместника Киево-Печерской лавры

Еще 1 апреля СБУ вручила подозрение наместнику Лавры и митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю). Его подозревают в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину.

В тот же день Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему наместнику Киево-Печерской лавры, митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю). Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте на 60 дней. Кроме того, митрополиту обязали носить электронный браслет.

29 мая митрополиту Павлу продлили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 1 июля. После его снова продлили на два месяца.

Уже 14 июля митрополиту УПЦ Павлу суд изменил меру пресечения по круглосуточному домашнему аресту на содержание под стражей до 14 августа или залог в размере более 33 миллионов гривен. У священнослужителя не было таких средств, однако ящик на его залог поставили в Киево-Печерской Лавре и благодаря "пожертвованиям" верующих удалось собрать необходимые средства и митрополита освободили из-под стражи.

Напомним, 20 октября СБУ завершила расследование в отношении Павла. Его дело было направлено в суд.