Мобілізація в Україні — рейди з повістками по спортзалах дійшли до Києва

ТЦК прийшли з повістками у спортзал Києва. Фото: скриншот з відео

В Україні триває загальна мобілізація, через що військовозобов'язаним почали вручати повістки навіть у громадських та публічних місцях. Такі рейди дійшли і до спортзалів. Таким чином, вранці 8 грудня працівників ТЦК помітили в одному зі столичних спорткомплексів.

Відповідне відео поширюють місцеві пабліки у Telegram.

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ТЦК прийшли з повістками у спортзал в Києві

Як повідомляють, на оприлюднених кадрах нібито столичний спортзал Sport Life.

Водночас, працівників військкомату, які навідались до спортивного залу, відмовилися пропускати всередину.

Рейди з повістками по спортзалах

Нагадаємо, днями у Дніпрі працівники ТЦК навідалися до спортзалу. Повістки отримали відвідувачі та працівники залу.

Згодом військкоми навідалися до оздоровчого закладу на Закарпатті. Мета візиту така ж сама, як і в Ужгороді, Мукачеві та Хусті, — вручення повісток. На кадрах показали, як понад десять представників ТЦК крокували до комплексу у супроводі поліції.

У четвер, 7 грудня, військкоми завітали у ТЦ "Спартак" у Львові. Там вони побували у "Спортлайфі".