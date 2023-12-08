Мобілізація в Україні — рейди з повістками по спортзалах дійшли до Києва
В Україні триває загальна мобілізація, через що військовозобов'язаним почали вручати повістки навіть у громадських та публічних місцях. Такі рейди дійшли і до спортзалів. Таким чином, вранці 8 грудня працівників ТЦК помітили в одному зі столичних спорткомплексів.
Відповідне відео поширюють місцеві пабліки у Telegram.
ТЦК прийшли з повістками у спортзал в Києві
Як повідомляють, на оприлюднених кадрах нібито столичний спортзал Sport Life.
Водночас, працівників військкомату, які навідались до спортивного залу, відмовилися пропускати всередину.
Рейди з повістками по спортзалах
Нагадаємо, днями у Дніпрі працівники ТЦК навідалися до спортзалу. Повістки отримали відвідувачі та працівники залу.
Згодом військкоми навідалися до оздоровчого закладу на Закарпатті. Мета візиту така ж сама, як і в Ужгороді, Мукачеві та Хусті, — вручення повісток. На кадрах показали, як понад десять представників ТЦК крокували до комплексу у супроводі поліції.
У четвер, 7 грудня, військкоми завітали у ТЦ "Спартак" у Львові. Там вони побували у "Спортлайфі".
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