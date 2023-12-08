Мобилизация в Украине — рейды с повестками по спортзалам дошли до Киева
В Украине идет всеобщая мобилизация, в связи с чем военнообязанным начали вручать повестки даже в общественных и публичных местах. Такие рейды дошли и до спортзалов. Таким образом, утром 8 декабря работники ТЦК были замечены в одном из столичных спорткомплексов.
Соответствующее видео распространяют местные паблики в Telegram.
ТЦК пришли с повестками в спортзал в Киеве
Как сообщают, на обнародованных кадрах якобы столичный спортзал Sport Life.
В то же время, посетивших спортивный зал работников военкомата отказались пропускать внутрь.
Рейды с повестками по спортзалам
Напомним, на днях в Днепре работники ТЦК посетили спортзал. Повестки получили посетители и работники зала.
Впоследствии военные посетили оздоровительное заведение на Закарпатье. Цель визита такая же, как и в Ужгороде, Мукачево и Хусте — вручение повесток. На кадрах показали, как более десяти представителей ТЦК шагали в комплекс в сопровождении полиции.
В четверг, 7 декабря, военными посетили ТЦ "Спартак" во Львове. Там они побывали в "Спортлайфе".
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