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Мобилизация в Украине — рейды с повестками по спортзалам дошли до Киева

8 декабря 2023 12:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Мобилизация в Украине — рейды с повестками по спортзалам дошли до Киева
ТЦК пришли с повестками в спортзал Киева. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине идет всеобщая мобилизация, в связи с чем военнообязанным начали вручать повестки даже в общественных и публичных местах. Такие рейды дошли и до спортзалов. Таким образом, утром 8 декабря работники ТЦК были замечены в одном из столичных спорткомплексов.

Соответствующее видео распространяют местные паблики в Telegram.

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Как сообщают, на обнародованных кадрах якобы столичный спортзал Sport Life.

В то же время, посетивших спортивный зал работников военкомата отказались пропускать внутрь.

Рейды с повестками по спортзалам

Напомним, на днях в Днепре работники ТЦК посетили спортзал. Повестки получили посетители и работники зала.

Впоследствии военные посетили оздоровительное заведение на Закарпатье. Цель визита такая же, как и в Ужгороде, Мукачево и Хусте — вручение повесток. На кадрах показали, как более десяти представителей ТЦК шагали в комплекс в сопровождении полиции.

В четверг, 7 декабря, военными посетили ТЦ "Спартак" во Львове. Там они побывали в "Спортлайфе".

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