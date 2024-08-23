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Моді зустрівся із Зеленським у Києві — з'явилися перші кадри

23 серпня 2024 12:59
Євгенія Брюховецька - редактор
Візит Моді до Києва 23 серпня — відео зустрічі із Зеленським
Прем'єр Індії Нарендра Моді та Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді у п'ятницю, 23 серпня, здійснив перший візит до Києва з початку повномасштабної війни в Україні. З ним вже зустрівся Президент України Володимир Зеленський.

Перші кадри зустрічі публікують Telegram-канали.

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Відомо, що візит Моді до України відбувся через півтора місяці після його переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.

Видання Associated Press зазначає, що поїздка до Києва свідчить про спробу Індії зайняти нейтральнішу позицію після того, як її звинуватили у "схилянні на бік Росії". Тоді країни НАТО назвали зустріч Моді з Путіним "величезним розчаруванням" і "нищівним ударом по мирних зусиллях", оскільки його дати збіглися з самітом Альянсу у Вашингтоні та російською ракетною атакою по "Охматдиту".

Аналітики вважають, що Зеленський навряд чи порушуватиме це питання під час зустрічі з індійським прем'єром — принаймні публічно. Водночас цю зустріч, ймовірно, добре сприймуть в США та інших західних країнах, які розкритикували переговори Моді з Путіним.

Крім того, ЗМІ припускають, що в Києві Моді поділиться з Зеленським "перспективами мирного вирішення війни".

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