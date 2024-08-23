Визит Моди в Киев 23 августа - видео встречи с Зеленским

Премьер Индии Нарендра Моди и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в пятницу, 23 августа, совершил первый визит в Киев с начала полномасштабной войны в Украине. С ним уже встретился Президент Украины Владимир Зеленский.

Первые кадры встречи публикуют Telegram-каналы.

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Известно, что визит Моди в Украину состоялся через полтора месяца после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Издание Associated Press отмечает, что поездка в Киев свидетельствует о попытке Индии занять более нейтральную позицию после того, как ее обвинили в "склонении на сторону России". Тогда страны НАТО назвали встречу Моди с Путиным "огромным разочарованием" и "сокрушающим ударом по мирным усилиям", поскольку его даты совпали с саммитом Альянса в Вашингтоне и российской ракетной атакой по "Охматдету".

Аналитики считают, что Зеленский вряд ли будет поднимать этот вопрос во время встречи с индийским премьером — по крайней мере, публично. В то же время эту встречу, вероятно, хорошо воспримут в США и других западных странах, которые подвергли критике переговоры Моди с Путиным.

Кроме того, СМИ предполагают, что в Киеве Моде поделится с Зеленским "перспективами мирного разрешения войны".