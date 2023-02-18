Модуль тимчасовості у Києві - відкрився культурний простір

Мета проєкту — привернути ще більше уваги до України

У Києві запрацював культурний проєкт "Модуль тимчасовості". Протягом трьох місяців мешканці та гості столиці зможуть побачити на Контрактовій площі роботи українських та світових художників. Мета проєкту — привернути ще більше уваги до України та зібрати кошти на відновлення культурних установ, які постраждали внаслідок російської агресії.

Новини.LIVE показує, як виглядає "Модуль тимчасовості" та які роботи там виставлені.

У команді don’t Take Fake пояснюють, що МОТ — "це спроба зафіксувати плинність життя та часу в мистецтві, а також показати його невизначеність і водночас підтримати бажання в усіх, хто залишається в Україні, продовжувати жити, створювати та виборювати".

"Ми хочемо показати світові, що навіть під час війни та постійних загроз в Україні не лише переосмислюють своє минуле, борються за сьогодення, а й думають про майбутнє, зокрема про культурне майбутнє країни", — кажуть у команді.

Фото: Новини.LIVE