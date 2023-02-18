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"Модуль временности": в Киеве открыли культурное пространство с работами украинских и мировых художников

18 февраля 2023 19:39
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Модуль временности в Киеве - открылось культурное пространство
Цель проекта – привлечь еще больше внимания к Украине
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В Киеве заработал культурный проект "Модуль временности". В течение трех месяцев жители и гости столицы смогут увидеть на Контрактовой площади работы украинских и мировых художников. Цель проекта — привлечь еще больше внимания к Украине и собрать средства на восстановление культурных учреждений, пострадавших в результате российской агрессии.

Новини.LIVE показывает, как выглядит "Модуль временности" и какие работы там выставлены.

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В команде don't Take Fake объясняют, что МОТ — "это попытка зафиксировать текучесть жизни и времени в искусстве, а также показать ее неопределенность и одновременно поддержать желание всех, кто остается в Украине, продолжать жить, создавать и бороться".

"Мы хотим показать миру, что даже во время войны и постоянных угроз в Украине не только переосмысливают свое прошлое, борются за настоящее, но и думают о будущем, в частности, о культурном будущем страны", — говорят в команде.

Война

Война

Война

Война

Война

Война

Война

Война

Война

Фото: Новини.LIVE 

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