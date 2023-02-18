Модуль временности в Киеве - открылось культурное пространство

"Модуль временности": в Киеве открыли культурное пространство с работами украинских и мировых художников
В Киеве заработал культурный проект "Модуль временности". В течение трех месяцев жители и гости столицы смогут увидеть на Контрактовой площади работы украинских и мировых художников. Цель проекта — привлечь еще больше внимания к Украине и собрать средства на восстановление культурных учреждений, пострадавших в результате российской агрессии.
Новини.LIVE показывает, как выглядит "Модуль временности" и какие работы там выставлены.
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В команде don't Take Fake объясняют, что МОТ — "это попытка зафиксировать текучесть жизни и времени в искусстве, а также показать ее неопределенность и одновременно поддержать желание всех, кто остается в Украине, продолжать жить, создавать и бороться".
"Мы хотим показать миру, что даже во время войны и постоянных угроз в Украине не только переосмысливают свое прошлое, борются за настоящее, но и думают о будущем, в частности, о культурном будущем страны", — говорят в команде.
Фото: Новини.LIVE