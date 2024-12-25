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Мороз посилиться — наскільки похолодає у Києві завтра

25 грудня 2024 14:56
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Києві на завтра 26 грудня від Укргідрометцентру
Зима у Києві. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Києві та області завтра, 26 грудня, очікується хмарною. Температура повітря знизиться до -5 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Синоптики зазначають, що істотних опадів не передбачається. 

Вітер буде північно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Україні 26 грудня
Прогноз погоди в Україні на 26 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря: 

  • по області вночі 0...-5 °С, вдень -2...+3 °С;
  • у Києві вночі -1...-3 °С, вдень близько 0 °С.
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Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові завтра очікується прохолодна погода. Однак значних опадів не передбачається.

А у Львові 26 грудня небо знову затягнуть хмари. Вночі температура повітря знизиться до -5 °С.

погода Київ Укргідрометцентр Київська область прогноз погоди температура повітря

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