Прогноз погоди в Києві на завтра 26 грудня від Укргідрометцентру

Мороз посилиться — наскільки похолодає у Києві завтра
25 грудня 2024 14:56
Зима у Києві. Фото: Новини.LIVE
Погода у Києві та області завтра, 26 грудня, очікується хмарною. Температура повітря знизиться до -5 °С.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Синоптики зазначають, що істотних опадів не передбачається.
Вітер буде північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі 0...-5 °С, вдень -2...+3 °С;
- у Києві вночі -1...-3 °С, вдень близько 0 °С.
Нагадаємо, у Харкові завтра очікується прохолодна погода. Однак значних опадів не передбачається.
А у Львові 26 грудня небо знову затягнуть хмари. Вночі температура повітря знизиться до -5 °С.
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