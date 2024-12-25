Прогноз погоды в Киеве на завтра 26 декабря от Укргидрометцентра

Мороз усилится — насколько похолодает в Киеве завтра
25 декабря 2024 14:56
Зима в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Погода в Киеве и области завтра, 26 декабря, ожидается облачной. Температура воздуха снизится до -5 °С.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Синоптики отмечают, что существенных осадков не предвидится.
Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью 0...-5 °С, днем -2...+3 °С;
- в Киеве ночью -1...-3 °С, днем около 0 °С.
Напомним, в Харькове завтра ожидается прохладная погода. Однако значительных осадков не предвидится.
А во Львове 26 декабря небо снова затянут облака. Ночью температура воздуха снизится до -5 °С.
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