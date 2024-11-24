Прогноз погоди у Києві завтра, 25 листопада

Снігопад у Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві та області у понеділок, 25 листопада, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Температура повітря коливатиметься у межах -7...+3 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

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Погода на Київщині 25 листопада

За даними синоптиків, на Київщині завтра буде хмарно з проясненнями, але день пройде без опадів. Очікується південно-східний вітер, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря становитиме -7...-2 °С, вдень прогнозують -2...+3 °С.

У Києві вночі буде -6...-4 °С, вдень — 0...+2 °С.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, за даними синоптиків Meteoprog в Україні завтра очікується мороз до -8 °C.

А в Укргідрометцентрі попередили західні регіони про мокрий сніг завтра. Зокрема, йдеться про Карпати.