Прогноз погоди у Києві завтра, 25 листопада

Мороз та хмарне небо — прогноз погоди на Київщині завтра
У Києві та області у понеділок, 25 листопада, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Температура повітря коливатиметься у межах -7...+3 °С.
Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.
Погода на Київщині 25 листопада
За даними синоптиків, на Київщині завтра буде хмарно з проясненнями, але день пройде без опадів. Очікується південно-східний вітер, 5-10 м/с.
Вночі температура повітря становитиме -7...-2 °С, вдень прогнозують -2...+3 °С.
У Києві вночі буде -6...-4 °С, вдень — 0...+2 °С.
Нагадаємо, за даними синоптиків Meteoprog в Україні завтра очікується мороз до -8 °C.
А в Укргідрометцентрі попередили західні регіони про мокрий сніг завтра. Зокрема, йдеться про Карпати.
Читайте Новини.LIVE!