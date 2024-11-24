Прогноз погоды в Киеве завтра, 25 ноября

Снегопад в Киеве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве и области в понедельник, 25 ноября, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах -7...+3 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода в Киевской области 25 ноября

По данным синоптиков, в Киевской области завтра будет облачно с прояснениями, но день пройдет без осадков.

Ночью температура воздуха будет -7...-2 °С, днем прогнозируют -2...+3 °С.

В Киеве ночью будет -6...-4 °С, днем — 0...+2 °С.

Скриншот поста Укргидрометцентра

Напомним, по данным синоптиков Meteoprog, в Украине завтра ожидается мороз до -8 °C.

А в Укргидрометцентре предупредили западные регионы о мокром снеге завтра.