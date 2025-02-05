Погода в Києві 6 лютого — прогноз погоди на завтра

Мороз та ожеледиця — прогноз погоди у Києві на завтра
Завтра, 6 лютого, у Києві, як й у всій Україні, прогнозують холодну погоду. На дорогах можлива ожеледиця, хоча й істотних опадів не прогнозують.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Погода у Києві 6 лютого
В четвер у столиці буде хмарна погода з проясненнями. Великих опадів чекати не варто. На дорогах можлива ожеледиця.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у Київській області вночі буде -1...-6 °C, вдень -3...+2 °C. У Києві вночі прогнозують -2...-4 °C, вдень — 0...-2 °C.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі повідомили, що погода в Україні завтра, 6 лютого, не зазнає відчутних змін. Місцями очікуються сильні пориви вітру та мороз.
Синоптик Наталка Діденко також зазначила, що в четвер не варто чекати істотних опадів. Невеликий сніг очікується тільки в західних областях.
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