Погода в Києві 6 лютого — прогноз погоди на завтра

Автомобілі їдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Завтра, 6 лютого, у Києві, як й у всій Україні, прогнозують холодну погоду. На дорогах можлива ожеледиця, хоча й істотних опадів не прогнозують.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода у Києві 6 лютого

В четвер у столиці буде хмарна погода з проясненнями. Великих опадів чекати не варто. На дорогах можлива ожеледиця.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у Київській області вночі буде -1...-6 °C, вдень -3...+2 °C. У Києві вночі прогнозують -2...-4 °C, вдень — 0...-2 °C.

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Нагадаємо, в Укргідрометцентрі повідомили, що погода в Україні завтра, 6 лютого, не зазнає відчутних змін. Місцями очікуються сильні пориви вітру та мороз.

Синоптик Наталка Діденко також зазначила, що в четвер не варто чекати істотних опадів. Невеликий сніг очікується тільки в західних областях.