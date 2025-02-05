Погода в Киеве 6 февраля - прогноз погоды на завтра

Автомобили едут по улице. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Завтра, 6 февраля, в Киеве, как и во всей Украине, прогнозируют холодную погоду. На дорогах возможна гололедица, хотя и существенных осадков не прогнозируют.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Киеве 6 февраля

В четверг в столице будет облачная погода с прояснениями. Больших осадков ждать не стоит. На дорогах возможна гололедица.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киевской области ночью будет -1...-6 °C, днем -3...+2 °C. В Киеве ночью прогнозируют -2...-4 °C, днем - 0...-2 °C.

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Напомним, в Укргидрометцентре сообщили, что погода в Украине завтра, 6 февраля, не претерпит ощутимых изменений. Местами ожидаются сильные порывы ветра и мороз.

Синоптик Наталья Диденко также отметила, что в четверг не стоит ждать существенных осадков. Небольшой снег ожидается только в западных областях.