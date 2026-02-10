Відео
Головна Київ Морозам настав кінець — синоптик Діденко порадувала киян погодою

Морозам настав кінець — синоптик Діденко порадувала киян погодою

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 10:17
Синоптик Наталка Діденко сказала коли буде потепління в Києві
Зима в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві зафіксували найхолоднішу ніч цього періоду, після якої очікується поступове покращення погодних умов та підвищення температури повітря. Сильні морози відступають від столиці.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Коли прийде потепління у Київ

За її словами, пік сильних морозів уже минув. Надалі температурні показники почнуть повільно зростати.

null
Метеограмма Києва. Фото: Wetterzentrale.de

Водночас синоптикиня зауважує, що повністю холод ще не відступає. У найближчий період можливі окремі хвилі зниження температури, однак вони міцних морозів уже не буде.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду в Україні на 10 лютого та пояснили, як змінить погоду антициклон.

Також читайте прогнози синоптиків на весну 2026 року в Україні. Уже відомо, з якого місяця прийде потепління.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
