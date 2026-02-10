Синоптик Наталка Діденко сказала коли буде потепління в Києві

Зима в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві зафіксували найхолоднішу ніч цього періоду, після якої очікується поступове покращення погодних умов та підвищення температури повітря. Сильні морози відступають від столиці.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

За її словами, пік сильних морозів уже минув. Надалі температурні показники почнуть повільно зростати.

Метеограмма Києва. Фото: Wetterzentrale.de

Водночас синоптикиня зауважує, що повністю холод ще не відступає. У найближчий період можливі окремі хвилі зниження температури, однак вони міцних морозів уже не буде.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду в Україні на 10 лютого та пояснили, як змінить погоду антициклон.

Також читайте прогнози синоптиків на весну 2026 року в Україні. Уже відомо, з якого місяця прийде потепління.