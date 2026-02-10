Видео
Главная Киев Морозам наступил конец — синоптик Диденко порадовала киевлян погодой

Морозам наступил конец — синоптик Диденко порадовала киевлян погодой

Дата публикации 10 февраля 2026 10:17
Синоптик Наталья Диденко сказала когда будет потепление в Киеве
Зима в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве зафиксировали самую холодную ночь этого периода, после которой ожидается постепенное улучшение погодных условий и повышение температуры воздуха. Сильные морозы отступают от столицы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Когда придет потепление в Киев

По ее словам, пик сильных морозов уже прошел. В дальнейшем температурные показатели начнут медленно расти.

Метеограмма Киева. Фото: Wetterzentrale.de

В то же время синоптик отмечает, что полностью холод еще не отступает. В ближайший период возможны отдельные волны снижения температуры, однако они крепких морозов уже не будет.

Напомним, синоптики спрогнозировали погоду в Украине на 10 февраля и объяснили, как изменит погоду антициклон.

Также читайте прогнозы синоптиков на весну 2026 года в Украине. Уже известно, с какого месяца придет потепление.

погода Киев Киевская область потепление морозы прогноз погоды
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
