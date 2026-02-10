Синоптик Наталья Диденко сказала когда будет потепление в Киеве

Морозам наступил конец — синоптик Диденко порадовала киевлян погодой
В Киеве зафиксировали самую холодную ночь этого периода, после которой ожидается постепенное улучшение погодных условий и повышение температуры воздуха. Сильные морозы отступают от столицы.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.
Когда придет потепление в Киев
По ее словам, пик сильных морозов уже прошел. В дальнейшем температурные показатели начнут медленно расти.
В то же время синоптик отмечает, что полностью холод еще не отступает. В ближайший период возможны отдельные волны снижения температуры, однако они крепких морозов уже не будет.
Напомним, синоптики спрогнозировали погоду в Украине на 10 февраля и объяснили, как изменит погоду антициклон.
Также читайте прогнозы синоптиков на весну 2026 года в Украине. Уже известно, с какого месяца придет потепление.
Читайте Новини.LIVE!