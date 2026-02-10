Синоптик Наталья Диденко сказала когда будет потепление в Киеве

Зима в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве зафиксировали самую холодную ночь этого периода, после которой ожидается постепенное улучшение погодных условий и повышение температуры воздуха. Сильные морозы отступают от столицы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Когда придет потепление в Киев

По ее словам, пик сильных морозов уже прошел. В дальнейшем температурные показатели начнут медленно расти.

Метеограмма Киева. Фото: Wetterzentrale.de

В то же время синоптик отмечает, что полностью холод еще не отступает. В ближайший период возможны отдельные волны снижения температуры, однако они крепких морозов уже не будет.

