Погода у Києві 23 лютого — прогноз погоди на завтра

Жінки взимку йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві та області завтра, 23 лютого, буде холодна погода. Синоптики прогнозують до -21 °C вночі.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода у Києві та області 23 лютого

За прогнозом синоптиків, в неділю, 23 лютого, у столиці буде хмарна погода, але опадів не прогнозують. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура в області вночі — -18...-13 °C (місцями -21 °C), вдень -6...-1 °C. У Києві вночі очікується -15...-13 °C, вдень буде -3...-1 °C.

Прогноз погоди у Києві та області на 23 лютого. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчені з'ясували, які міста можуть затонути через танення льодовиків. До цього може призвести стрімке змінення клімату.

Сьогодні, 22 лютого, на Землі не прогнозують суттєвих магнітних бур. Протягом останніх 24 годин Сонце не було активним.