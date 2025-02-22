Погода в Киеве 23 февраля — прогноз погоды на завтра

Морозы до -21 °C — прогноз погоды в Киеве на завтра
В Киеве и области завтра, 23 февраля, будет холодная погода. Синоптики прогнозируют до -21 °C ночью.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Киеве и области 23 февраля
По прогнозу синоптиков, в воскресенье, 23 февраля, в столице будет облачная погода, но осадков не прогнозируют. На дорогах возможна гололедица. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура в области ночью -18...-13 °C (местами -21 °C), днем -6...-1 °C. В Киеве ночью ожидается -15...-13 °C, днем будет -3...-1 °C.
Напомним, ученые выяснили, какие города могут затонуть из-за таяния ледников. К этому может привести стремительное изменение климата.
Сегодня, 22 февраля, на Земле не прогнозируют существенных магнитных бурь. В течение последних 24 часов Солнце не было активным.
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