Погода в Киеве 23 февраля — прогноз погоды на завтра

Женщины зимой идут по улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве и области завтра, 23 февраля, будет холодная погода. Синоптики прогнозируют до -21 °C ночью.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте также:

Погода в Киеве и области 23 февраля

По прогнозу синоптиков, в воскресенье, 23 февраля, в столице будет облачная погода, но осадков не прогнозируют. На дорогах возможна гололедица. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в области ночью -18...-13 °C (местами -21 °C), днем -6...-1 °C. В Киеве ночью ожидается -15...-13 °C, днем будет -3...-1 °C.

Прогноз погоды в Киеве и области на 23 февраля. Фото: скриншот

Напомним, ученые выяснили, какие города могут затонуть из-за таяния ледников. К этому может привести стремительное изменение климата.

Сегодня, 22 февраля, на Земле не прогнозируют существенных магнитных бурь. В течение последних 24 часов Солнце не было активным.