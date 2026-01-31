Відео
Морози наближаються — кияни сказали, чи будуть покидати Київ

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 02:25
Морози у Києві в лютому 2026 року - чи покинуть кияни місто
Жінка розмовляє телефоном на вулиці. Ілюстративне фото: Сергій Чузавков / УНІАН

До Києва та України 1 лютого знову повертаються сильні морози. Водночас більшість жителів столиці не залишатимуть місто, а будуть грітися власними силами.

Про це кияни розповіли журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко.

Читайте також:

Що робитимуть кияни під час повторних морозів

Анастасія Жиденко провела опитування серед жителів столиці, які вони мають плани на період сильних морозів. Виходячи з відповідей стає зрозуміло, що більшість людей залишаться в місті. Деякі зазначають, що пережили вже все, що тільки можна.

"Мабуть, що ні (не буду виїжджати. — Ред). Поки що все добре, і світло виключають, але поки що можна жити у нас. В день я проводжу більше часу на роботі, а на роботі і генератор є, і світло, і вода", — сказав киянин

Дехто з жителів столиці вже підготували необхідні речі, зокрема: грілки, спецодяг та обладнання. Інші ж говорять, що будуть зберігати тепло різними напоями та обіймами з рідними. В цілому ж люди наголошують, зараз найголовніше - це єдність та гуртування, щоб пережити цей час.

"Наразі війна, і це не найголовніше, що може бути. Найголовніше, щоб люди вірили, залишалися, підтримували. Дивіться, скільки людей залишається. Підтримують у комфорт тауні, люди гріються алкоголем, музикою, танцями, якось єднаємося", — розповіла одна з жінок.

Нагадаємо, у Сумській області 30 січня запровадили тимчасові обмеження для руху великогабаритного транспорту. Причиною стали підвищені ризики через погодні умови.

Також ми інформували, в яких областях вже цими вихідними буде мороз до -25 °С.

погода Київ морози теплопостачання прогноз погоди війна в Україні
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
