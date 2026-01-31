Морози у Києві в лютому 2026 року - чи покинуть кияни місто

Морози наближаються — кияни сказали, чи будуть покидати Київ
До Києва та України 1 лютого знову повертаються сильні морози. Водночас більшість жителів столиці не залишатимуть місто, а будуть грітися власними силами.
Про це кияни розповіли журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко.
Що робитимуть кияни під час повторних морозів
Анастасія Жиденко провела опитування серед жителів столиці, які вони мають плани на період сильних морозів. Виходячи з відповідей стає зрозуміло, що більшість людей залишаться в місті. Деякі зазначають, що пережили вже все, що тільки можна.
"Мабуть, що ні (не буду виїжджати. — Ред). Поки що все добре, і світло виключають, але поки що можна жити у нас. В день я проводжу більше часу на роботі, а на роботі і генератор є, і світло, і вода", — сказав киянин
Дехто з жителів столиці вже підготували необхідні речі, зокрема: грілки, спецодяг та обладнання. Інші ж говорять, що будуть зберігати тепло різними напоями та обіймами з рідними. В цілому ж люди наголошують, зараз найголовніше - це єдність та гуртування, щоб пережити цей час.
"Наразі війна, і це не найголовніше, що може бути. Найголовніше, щоб люди вірили, залишалися, підтримували. Дивіться, скільки людей залишається. Підтримують у комфорт тауні, люди гріються алкоголем, музикою, танцями, якось єднаємося", — розповіла одна з жінок.
Нагадаємо, у Сумській області 30 січня запровадили тимчасові обмеження для руху великогабаритного транспорту. Причиною стали підвищені ризики через погодні умови.
Також ми інформували, в яких областях вже цими вихідними буде мороз до -25 °С.
