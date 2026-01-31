Морозы в Киеве в феврале 2026 года - покинут ли киевляне город в феврале 2026 года

Женщина разговаривает по телефону на улице. Иллюстративное фото: Сергей Чузавков / УНИАН

В Киев и Украину 1 февраля снова возвращаются сильные морозы. В то же время большинство жителей столицы не будут покидать город, а будут греться собственными силами.

Об этом киевляне рассказали журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко.

Что будут делать киевляне во время повторных морозов

Анастасия Жиденко провела опрос среди жителей столицы, какие они имеют планы на период сильных морозов. Исходя из ответов становится понятно, что большинство людей останутся в городе. Некоторые отмечают, что пережили уже все, что только можно.

"Пожалуй, что нет (не буду выезжать. - Ред). Пока все хорошо, и свет выключают, но пока что можно жить у нас. В день я провожу больше времени на работе, а на работе и генератор есть, и свет, и вода", - сказал киевлянин

Некоторые из жителей столицы уже подготовили необходимые вещи, в частности: грелки, спецодежду и оборудование. Другие же говорят, что будут сохранять тепло различными напитками и объятиями с родными. В целом же люди отмечают, сейчас самое главное - это единство и сплочение, чтобы пережить это время.

"Сейчас война, и это не самое главное, что может быть. Самое главное, чтобы люди верили, оставались, поддерживали. Смотрите, сколько людей остается. Поддерживают в комфорт тауне, люди греются алкоголем, музыкой, танцами, как-то объединяемся", - рассказала одна из женщин.

