Прогноз погоди в Києві на завтра 6 січня

Морози наступають — чого очікувати від погоди у Києві завтра
Погода в Києві та області завтра, 6 січня, буде хмарною. Температура повітря знизиться до -8 °С. Крім того, очікуються опади.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди в Києві та області на 6 січня
Синоптики зазначають, що вночі без опадів, однак вдень буде невеликий мокрий сніг та дощ.
Крім того, по області на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер південний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі -3...-8 °С, вдень -1...+4 °С.
- у Києві вночі -4...-6 °С, вдень 0...+2 °С.
Нагадаємо, вздовж узбережжя Одещини завтра буде шторм. Людей попереджають про сильний вітер, хвилювання моря та підйом рівня води.
Також синоптик Наталка Діденко повідомила, що завтра подекуди очікується мокрий сніг з переходом у дощ.
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