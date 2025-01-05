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Морози наступають — чого очікувати від погоди у Києві завтра

5 січня 2025 16:17
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Києві на завтра 6 січня
Зима у Києві. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Києві та області завтра, 6 січня, буде хмарною. Температура повітря знизиться до -8 °С. Крім того, очікуються опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Києві та області на 6 січня

Синоптики зазначають, що вночі без опадів, однак вдень буде невеликий мокрий сніг та дощ.

Крім того, по області на дорогах подекуди ожеледиця.

Погода в Україні 6 січня
Прогноз погоди в Україні на 6 січня. Фото: Meteopost

Вітер південний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі -3...-8 °С, вдень -1...+4 °С.
  • у Києві вночі -4...-6 °С, вдень 0...+2 °С.

Нагадаємо, вздовж узбережжя Одещини завтра буде шторм. Людей попереджають про сильний вітер, хвилювання моря та підйом рівня води.

Також синоптик Наталка Діденко повідомила, що завтра подекуди очікується мокрий сніг з переходом у дощ

погода Київ Укргідрометцентр Київська область прогноз погоди температура повітря

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