Прогноз погоди в Києві на завтра 6 січня

Зима у Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області завтра, 6 січня, буде хмарною. Температура повітря знизиться до -8 °С. Крім того, очікуються опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Прогноз погоди в Києві та області на 6 січня

Синоптики зазначають, що вночі без опадів, однак вдень буде невеликий мокрий сніг та дощ.

Крім того, по області на дорогах подекуди ожеледиця.

Прогноз погоди в Україні на 6 січня. Фото: Meteopost

Вітер південний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

по області вночі -3...-8 °С, вдень -1...+4 °С.

у Києві вночі -4...-6 °С, вдень 0...+2 °С.

Нагадаємо, вздовж узбережжя Одещини завтра буде шторм. Людей попереджають про сильний вітер, хвилювання моря та підйом рівня води.

Також синоптик Наталка Діденко повідомила, що завтра подекуди очікується мокрий сніг з переходом у дощ.