Прогноз погоды в Киеве на завтра 6 января

Морозы наступают — чего ожидать от погоды в Киеве завтра
Погода в Киеве и области завтра, 6 января, будет облачной. Температура воздуха снизится до -8 °С. Кроме того, ожидаются осадки.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Киеве и области на 6 января
Синоптики отмечают, что ночью без осадков, однако днем будет небольшой мокрый снег и дождь.
Кроме того, по области на дорогах местами гололедица.
Ветер южный со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью -3...-8 °С, днем -1...+4 °С.
- в Киеве ночью -4...-6 °С, днем 0...+2 °С.
Напомним, вдоль побережья Одесской области завтра будет шторм. Людей предупреждают о сильном ветре, волнении моря и подъеме уровня воды.
Также синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра местами ожидается мокрый снег с переходом в дождь.
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