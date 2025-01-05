Прогноз погоды в Киеве на завтра 6 января

Зима в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 6 января, будет облачной. Температура воздуха снизится до -8 °С. Кроме того, ожидаются осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Киеве и области на 6 января

Синоптики отмечают, что ночью без осадков, однако днем будет небольшой мокрый снег и дождь.

Кроме того, по области на дорогах местами гололедица.

Прогноз погоды в Украине на 6 января. Фото: Meteopost

Ветер южный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью -3...-8 °С, днем -1...+4 °С.

в Киеве ночью -4...-6 °С, днем 0...+2 °С.

Напомним, вдоль побережья Одесской области завтра будет шторм. Людей предупреждают о сильном ветре, волнении моря и подъеме уровня воды.

Также синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра местами ожидается мокрый снег с переходом в дождь.