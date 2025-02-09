Погода у Києві 10 лютого — прогноз погоди на завтра

Морози не відступають — прогноз погоди у Києві на завтра
В понеділок, 10 лютого, у Києві та Київській області прогнозують хмарну погоду, але без опадів. Натомість у столиці вночі вдарить сильний мороз.
Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.
Погода у Києві та області 10 лютого
Для мешканців столиці погода з початку нового тижня суттєво не зміниться. У понеділок небо затягнуть хмари. Опадів завтра синоптики не прогнозують.
Вітер буде переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура в області — вночі -6...-11 °C, вдень -1...-6 °C. У Києві вночі очікується -9...-11 °C, вдень -4...-6 °C.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко спрогнозувала погоду в Україні на понеділок, 10 лютого. За її словами, істотних опадів очікувати не варто, а от морози спадати не збираються.
На Харківщині завтра, 10 лютого, також очікується хмарна з проясненнями погода. Жителям регіону чекати на опади в цей день не варто. Вночі температура повітря впаде до -12 °C.
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