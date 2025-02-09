Погода в Киеве 10 февраля — прогноз погоды на завтра

Женщины идут по улице. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 10 февраля, в Киеве и Киевской области прогнозируют облачную погоду, но без осадков. Зато в столице ночью ударит сильный мороз.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода в Киеве и области 10 февраля

Для жителей столицы погода с начала новой недели существенно не изменится. В понедельник небо затянут облака. Осадков завтра синоптики не прогнозируют.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура в области - ночью -6...-11 °C, днем -1...-6 °C. В Киеве ночью ожидается -9...-11 °C, днем -4...-6 °C.

Прогноз погоды в Киеве и области на 10 февраля. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала погоду в Украине на понедельник, 10 февраля. По ее словам, существенных осадков ожидать не стоит, а вот морозы спадать не собираются.

На Харьковщине завтра, 10 февраля, также ожидается облачная с прояснениями погода. Жителям региона ждать осадков в этот день не стоит. Ночью температура воздуха упадет до -12 °C.