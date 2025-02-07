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Морози посиляться — прогноз погоди в Києві на завтра

7 лютого 2025 15:11
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Києві на завтра 8 лютого від Укргідрометцентру
Зима в Києві. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Києві та області завтра, 8 лютого, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають, що морози посиляться.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У столичному регіоні завтра опадів не передбачається. Вітер буде переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Україні 8 лютого
Прогноз погоди в Україні на 8 лютого. Фото: Meteopost

Температура повітря:

  • по області вночі -5...-10 °С, вдень 0...-4 °С;
  • у Києві вночі -6...-8 °С, вдень -1...-3 °С.
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Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Харківщині завтра буде морозна погода. Однак опадів не передбачається.

Також синоптик Наталка Діденко розповіла, що 8 лютого можливі штормові пориви вітру у деяких регіонах.

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