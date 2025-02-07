Прогноз погоди у Києві на завтра 8 лютого від Укргідрометцентру

Морози посиляться — прогноз погоди в Києві на завтра
7 лютого 2025 15:11
Зима в Києві. Фото: Новини.LIVE
Погода у Києві та області завтра, 8 лютого, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають, що морози посиляться.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Читайте також:
Погода в Києві та області 8 лютого
У столичному регіоні завтра опадів не передбачається. Вітер буде переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі -5...-10 °С, вдень 0...-4 °С;
- у Києві вночі -6...-8 °С, вдень -1...-3 °С.
Нагадаємо, на Харківщині завтра буде морозна погода. Однак опадів не передбачається.
Також синоптик Наталка Діденко розповіла, що 8 лютого можливі штормові пориви вітру у деяких регіонах.
Читайте Новини.LIVE!