Прогноз погоды в Киеве на завтра 8 февраля от Укргидрометцентра

Зима в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 8 февраля, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают, что морозы усилятся.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве и области 8 февраля

В столичном регионе завтра осадков не предвидится. Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 8 февраля. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

по области ночью -5...-10 °С, днем 0...-4 °С;

в Киеве ночью -6...-8 °С, днем -1...-3 °С.

Пост Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, на Харьковщине завтра будет морозная погода. Однако осадков не предвидится.

Также синоптик Наталья Диденко рассказала, что 8 февраля возможны штормовые порывы ветра в некоторых регионах.