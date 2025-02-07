Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Морозы усилятся — прогноз погоды в Киеве на завтра arrow

Морозы усилятся — прогноз погоды в Киеве на завтра

7 февраля 2025 15:11
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Киеве на завтра 8 февраля от Укргидрометцентра
Зима в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Киеве и области завтра, 8 февраля, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают, что морозы усилятся.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Киеве и области 8 февраля

В столичном регионе завтра осадков не предвидится. Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Україні 8 лютого
Прогноз погоды в Украине на 8 февраля. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • по области ночью -5...-10 °С, днем 0...-4 °С;
  • в Киеве ночью -6...-8 °С, днем -1...-3 °С.
null
Пост Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, на Харьковщине завтра будет морозная погода. Однако осадков не предвидится.

Также синоптик Наталья Диденко рассказала, что 8 февраля возможны штормовые порывы ветра в некоторых регионах.

погода Киев Укргидрометцентр Киевская область прогноз погоды
Реклама
Реклама
Реклама