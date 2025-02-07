Прогноз погоды в Киеве на завтра 8 февраля от Укргидрометцентра

Морозы усилятся — прогноз погоды в Киеве на завтра
7 февраля 2025 15:11
Зима в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Погода в Киеве и области завтра, 8 февраля, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают, что морозы усилятся.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Погода в Киеве и области 8 февраля
В столичном регионе завтра осадков не предвидится. Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью -5...-10 °С, днем 0...-4 °С;
- в Киеве ночью -6...-8 °С, днем -1...-3 °С.
Напомним, на Харьковщине завтра будет морозная погода. Однако осадков не предвидится.
Также синоптик Наталья Диденко рассказала, что 8 февраля возможны штормовые порывы ветра в некоторых регионах.
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