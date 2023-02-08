Наталія Діденко розповіла, якою завтра буде погода в столиці

Прогноз погоди на 9 лютого

Завтра, 9 лютого, в столиці варто очікувати потепління. За словами народної синоптикині, морози в Києві послабнуть.

Про це повідомила Наталя Діденко.

Погода в Києві 9 лютого

За її словами, з потеплінням прийдуть опади, зниження атмосферного тиску, рвучкий вітер.

"А поки що завтра, 9-го лютого, в столиці морози ще самовпевнені: вночі -10-13 градусів, вдень потепліє до -1-3 градусів", — розповіла вона.

В Україні ситуація поки подібна — нічні морози досягатимуть 10-15 градусів, місцями 18 градусів.

"Вдень попускатиме до -2-5 градусів. Опадів у більшості областей не буде. Інша, тепліша та з опадами, погода прийде в Україну вихідними, 11-12 лютого", — ділиться Наталя Діденко.

Прогноз погоди на 9 лютого

Завтра в Україні очікується малохмарна та морозна погода. Сильних опадів синоптики не передбачають. Подекуди сніжитиме, на дорогах ожеледиця.

"Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с, в південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15 градусів морозу, в Карпатах вночі 15-20 морозу, вдень 0-5 морозу; в південній частині вночі 6-11 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла", — йдеться в повідомленні Українського гідрометеорологічного центру.

Нагадаємо, в Україні розпочався третій зимовий місяць. Хоча перші два не надто часто радували українців сніговими заметами та морозами, народні синоптики пообіцяли, що у лютому погода кардинально зміниться.