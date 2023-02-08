Наталія Діденко розповіла, якою завтра буде погода в столиці

Морози послабнуть: народна синоптикиня розповіла, якою завтра буде погода в столиці
Завтра, 9 лютого, в столиці варто очікувати потепління. За словами народної синоптикині, морози в Києві послабнуть.
Про це повідомила Наталя Діденко.
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Погода в Києві 9 лютого
За її словами, з потеплінням прийдуть опади, зниження атмосферного тиску, рвучкий вітер.
"А поки що завтра, 9-го лютого, в столиці морози ще самовпевнені: вночі -10-13 градусів, вдень потепліє до -1-3 градусів", — розповіла вона.
В Україні ситуація поки подібна — нічні морози досягатимуть 10-15 градусів, місцями 18 градусів.
"Вдень попускатиме до -2-5 градусів. Опадів у більшості областей не буде. Інша, тепліша та з опадами, погода прийде в Україну вихідними, 11-12 лютого", — ділиться Наталя Діденко.
Прогноз погоди на 9 лютого
Завтра в Україні очікується малохмарна та морозна погода. Сильних опадів синоптики не передбачають. Подекуди сніжитиме, на дорогах ожеледиця.
"Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с, в південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15 градусів морозу, в Карпатах вночі 15-20 морозу, вдень 0-5 морозу; в південній частині вночі 6-11 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла", — йдеться в повідомленні Українського гідрометеорологічного центру.
Нагадаємо, в Україні розпочався третій зимовий місяць. Хоча перші два не надто часто радували українців сніговими заметами та морозами, народні синоптики пообіцяли, що у лютому погода кардинально зміниться.