Наталья Диденко рассказала, какой завтра будет погода в столице

Прогноз погоды на 9 февраля

Завтра, 9 февраля, в столице следует ожидать потепления. По словам народного синоптика, морозы в Киеве ослабеют.

Об этом сообщила Наталья Диденко.

Погода в Киеве 9 февраля

По ее словам, с потеплением придут осадки, понижение атмосферного давления, порывистый ветер.

"А пока завтра, 9 февраля, в столице морозы еще сильные: ночью -10-13 градусов, днем потеплеет до -1-3 градусов", — рассказала она.

В Украине ситуация пока схожая — ночные морозы будут достигать 10-15 градусов, местами 18 градусов.

"Днем будет попускать до -2-5 градусов. Осадков в большинстве областей не будет. Другая, более теплая и с осадками, погода придет в Украину в выходные, 11-12 февраля", — делится Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 9 февраля

Сегодня в Украине ожидается малооблачная и морозная погода. Сильных осадков синоптики не предполагают. Кое-где будет снежить, на дорогах гололедица.

"Ветер преимущественно северо-восточный 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15 градусов мороза, в Карпатах ночью 15-20 мороза, днем 0-5 мороза; в южной части ночью 6-11 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла", — говорится в сообщении Украинского гидрометеорологического центра.

Напомним, в Украине начался третий зимний месяц. Хотя первые два не слишком часто радовали украинцев снежными сугробами и морозами, народные синоптики пообещали, что в феврале погода кардинально изменится.