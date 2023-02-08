Наталья Диденко рассказала, какой завтра будет погода в столице

Морозы ослабеют: народный синоптик рассказала, какой завтра будет погода в столице
Завтра, 9 февраля, в столице следует ожидать потепления. По словам народного синоптика, морозы в Киеве ослабеют.
Об этом сообщила Наталья Диденко.
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Погода в Киеве 9 февраля
По ее словам, с потеплением придут осадки, понижение атмосферного давления, порывистый ветер.
"А пока завтра, 9 февраля, в столице морозы еще сильные: ночью -10-13 градусов, днем потеплеет до -1-3 градусов", — рассказала она.
В Украине ситуация пока схожая — ночные морозы будут достигать 10-15 градусов, местами 18 градусов.
"Днем будет попускать до -2-5 градусов. Осадков в большинстве областей не будет. Другая, более теплая и с осадками, погода придет в Украину в выходные, 11-12 февраля", — делится Наталья Диденко.
Прогноз погоды на 9 февраля
Сегодня в Украине ожидается малооблачная и морозная погода. Сильных осадков синоптики не предполагают. Кое-где будет снежить, на дорогах гололедица.
"Ветер преимущественно северо-восточный 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15 градусов мороза, в Карпатах ночью 15-20 мороза, днем 0-5 мороза; в южной части ночью 6-11 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла", — говорится в сообщении Украинского гидрометеорологического центра.
Напомним, в Украине начался третий зимний месяц. Хотя первые два не слишком часто радовали украинцев снежными сугробами и морозами, народные синоптики пообещали, что в феврале погода кардинально изменится.