Погода у Києві 18 лютого — морози посильнішають

Морозна погода. Фото: Новини.LIVE

У Києві та Київській області 18 лютого буде хмарна погода з опадами вдень. Морози вночі посильнішають, а на дорогах буде ожелидиця.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Погода у Києві 18 лютого

Синоптики розповіли, що вночі опадів не буде, проте вдень можливий сніг. На дорогах місцями ожеледиця а упродовж дня північно-східний вітер з поривами 7-12 м/с.

Температура повітря вночі по області -12...-17 °С, а вдень -5...-10 °С. Водночас у Києві вночі очікується -12...14 °С, а вдень -8...-10 °С.

Скриншот допису Укргідррометцентру

