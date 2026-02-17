Погода у Києві 18 лютого — морози посильнішають

Морози сильнішають — погода у Києві завтра
У Києві та Київській області 18 лютого буде хмарна погода з опадами вдень. Морози вночі посильнішають, а на дорогах буде ожелидиця.
Як повідомляють Новини.LIVE, про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Погода у Києві 18 лютого
Синоптики розповіли, що вночі опадів не буде, проте вдень можливий сніг. На дорогах місцями ожеледиця а упродовж дня північно-східний вітер з поривами 7-12 м/с.
Температура повітря вночі по області -12...-17 °С, а вдень -5...-10 °С. Водночас у Києві вночі очікується -12...14 °С, а вдень -8...-10 °С.
Нагадаємо, у Харкові 18 лютого можливий сніг та дощ, а на дорогах очікується ожеледиця. Крім того, буде шквальний вітер.
Також ми писали, що сьогодні астрофізики попередньо прогнозують магнітні бурі рівня G1–G2. Пікові значення триватимуть від кількох годин до цілої доби.
Читайте Новини.LIVE!