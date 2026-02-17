Відео
Морози сильнішають — погода у Києві завтра

Морози сильнішають — погода у Києві завтра

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 16:46
Погода у Києві 18 лютого — морози посильнішають
Морозна погода. Фото: Новини.LIVE

У Києві та Київській області 18 лютого буде хмарна погода з опадами вдень. Морози вночі посильнішають, а на дорогах буде ожелидиця.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі. 

Читайте також:

Погода у Києві 18 лютого

Синоптики розповіли, що вночі опадів не буде, проте вдень можливий сніг. На дорогах місцями ожеледиця а упродовж дня північно-східний вітер з поривами 7-12 м/с. 

Температура повітря вночі по області -12...-17 °С, а вдень -5...-10 °С. Водночас у Києві вночі очікується -12...14  °С, а вдень -8...-10  °С.   

Погода у Києві 18 лютого
Скриншот допису Укргідррометцентру

Нагадаємо, у Харкові 18 лютого можливий сніг та дощ, а на дорогах очікується ожеледиця. Крім того, буде шквальний вітер. 

Також ми писали, що сьогодні астрофізики попередньо прогнозують магнітні бурі рівня G1–G2. Пікові значення триватимуть від кількох годин до цілої доби.

погода Київ морози прогноз погоди вітер
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
